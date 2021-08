Benjamin Samat et Maddy Burciaga : Un nouveau cap indélébile dans leur relation

Ces deux-là s'aiment et l'affichent le plus souvent possible sur les réseaux sociaux. Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont décidé de se le déclarer une nouvelle fois ce week-end. Et les deux candidats des Marseillais (W9) ont choisi de faire encrer en eux cette énième preuve d'amour.

Dimanche 22 août 2021, les amoureux qui se sont installés à Dubaï mais qui passent leurs vacances à Ibiza se sont rendus dans un salon de tatouage afin de faire apposer un même tatouage. Et comme le thème de cet acte indélébile était l'amour, ils ont opté pour un petit coeur. Mais attention, ils n'ont pas choisi de leur faire graver sur leur poitrine. Benjamin Samat l'a fait faire sur le bas du ventre alors que Maddy Burciaga a préféré le haut de sa cuisse gauche. "Voila. On s'est fait un petit coeur en commun pour immortaliser notre amour", a confirmé la bombe en story Instagram.

N'en déplaise à certains, la romance entre Benjamin Samat et Maddy Burciaga est sérieuse. Ils vivent ensemble et récemment ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient aller plus loin. Le couple qui est proche de Stéphanie Durant et Théo (qui vont avoir un premier enfant) et de Jessica Thivenin et Thibault Garcia (qui viennent d'accueillir leur deuxième enfant) se sent prêt à avoir un bébé. Ce week-end, Maddy Burciaga a toutefois fait taire des rumeurs de grossesse avec une photo d'elle sublime en maillot de bain. Et puis, le couple souhaite d'abord se dire "oui" avant de tenter d'agrandir leur famille. "D'abord le mariage, ensuite l'enfant. Vu que nous vivons à Dubaï, nous vivons avec les règles du pays. Il faut d'abord être marié avant d'avoir un enfant", avait confirmé il y a peu le jeune homme sur le même réseau social.