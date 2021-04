Stéphanie Durant enceinte de Théo Soggiu : elle dévoile le sexe de son bébé

En février dernier, Stéphanie Durant apprenait sa nouvelle grossesse. La jeune femme, âgée de 29 ans, avait ensuite donné quelques détails sur ce bel évènement en avril. Enceinte de son mari Théo Soggiu, le premier bébé du couple, elle a dévoilé le sexe sur Instagram ce jeudi 22 avril.

Après une fabuleuse baby shower partagée en images et vidéos avec ses abonnés sur Insta, Stéphanie Durant a fini par révéler si elle attend un garçon ou une fille. Particulièrement comblée, la future maman a écrit sur Instagram : "It's a... Baby boy. C'est fou, mais je l'ai toujours senti, même avant que je sois enceinte. Notre premier enfant sera un garçon et je ne m'étais pas trompée. Un futur Mini Théo, je suis comblée de bonheur. Mon amour @theosoggiu une nouvelle vie est entrain de démarrer... Je t'aime chaque jour un peu plus (surtout depuis que je suis enceinte)." La jeune femme, ex-star de l'émission de télé-réalité Les Marseillais, s'est reconvertie en influenceuse et vit à Dubaï.

De son côté, le papa en devenir a lui aussi réagi sur Instagram. "Je suis le plus heureux, plus prêt que jamais à relever ce rôle si important de 'père'. Je n'avais pas de préférence particulière pour le sexe mais je sais à quel point c'était important pour ma famille que mon nom 'Soggiu' perdure étant le dernier des derniers. Quelques jours avant l'annonce, je me suis rendu à plusieurs reprises voir ma grand mère en EHPAD, 96 ans & malheureusement pas toute sa tête & pourtant après lui avoir posé une dizaine de fois la question sur différents jours, la réponse était toujours la même 'un garçon.' J'ai donc pris ça comme un signe. Merci @stephaniedurant de m'offrir ce qui est pour moi la plus belle chose du monde. Je t'aime."