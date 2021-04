Stéphanie Durant enceinte : ses premières confidences sur sa grossesse

La famille des Marseillais s'agrandit ! Après Manon Marsault, Carla Moreau et Jessica Thivenin, c'est Stéphanie Durant qui va prochainement découvrir les joies de la maternité. À 29 ans, la jolie brune attend son premier enfant avec son mari Théo Soggiu. Le couple, qui s'est marié en septembre 2020 dans la plus stricte intimité, a annoncé la nouvelle au cours du week-end en postant de magnifiques photos sur Instagram. L'occasion de découvrir le baby-bump bien arrondi de Stéphanie Durant. Il faut dire que l'ex-candidate de télé-réalité devenue influenceuse vient tout juste d'entamer son quatrième mois de grossesse !

Enfin libre de se confier sur le sujet, Stéphanie Durant en a dit plus sur le jour où elle a su qu'elle était enceinte via ses stories. "Je l'ai su le 18 février, c'est à dire un jour après l'anniversaire de Théo. Je me suis levée le matin, quelques semaines avant j'avais acheté deux tests. J'ai eu un ressenti et je me suis dit qu'il fallait que je les fasse. Le premier était négatif. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse le deuxième car j'étais sûre d'être enceinte. Le deuxième test était positif. Sur le moment j'étais choquée mais je n'ai pas pleuré. Je me suis demandée comment j'allais l'annoncer à Théo", s'est-elle souvenue le sourire aux lèvres.

J'ai eu beaucoup de chance

Stéphanie Durant n'aurait ensuite pas pu rêver mieux comme début de grossesse. "Mon ventre est sorti et j'ai commencé à avoir des symptômes dès que je l'ai su. Ça a commencé avec des nausées le matin, là j'en ai encore de temps en temps mais je n'ai jamais vomi. Et j'étais un peu fatiguée. Mais honnêtement ça va. Je suis hyper bien, hyper sereine. J'ai arrêté la cigarette donc j'avais un peu peur d'être sur les nerfs mais pas du tout. Mon plus gros souci c'est d'aller encore plus souvent aux toilettes. (...) Pour le moment j'ai une belle grossesse, je kiffe. J'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée rapidement enceinte. J'ai arrêté la pilule en novembre et je suis tombée enceinte mi-janvier", a-t-elle indiqué.

Sa meilleure amie Jessica Thivenin ne connaît malheureusement pas le même bonheur. Enceinte pour la deuxième fois, elle se retrouve une fois encore alitée. Une chose lui permet de garder le sourire malgré tout : savoir que son bébé et celui de Stéphanie Durant n'auront que deux semaines d'écart. "Ils seront copains ou copines !", s'est réjouit la maman de Maylone.