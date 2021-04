Stéphanie Durant enceinte : elle attend son premier enfant avec Théo

Quelle belle nouvelle ! Stéphanie Durant va prochainement être maman. Eh oui, l'ancienne vedette des Marseillais attend son premier enfant avec son mari Théo Soggiu. C'est sur Instagram qu'elle a fait la grande annonce ce dimanche 11 avril 2021. Pour l'occasion, la jolie jeune femme de 29 ans a partagé une série de clichés réalisés sur une plage de Dubaï, où elle vit. Rayonnante sous la lumière d'un beau coucher du soleil, Stéphanie dévoile son baby-bump déjà bien arrondi, ce qui laisse penser que sa grossesse est déjà bien avancée.

"BABY SOGGIU is coming. Après plus de 4 ans après notre rencontre, la découverte du monde à deux, notre mariage en 2020, nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3 en 2021. Et je n'aurais jamais pu rêver mieux en tant que père de notre futur enfant. @theosoggiu Je t'aime & j'ai hâte de commencer notre nouvelle vie ensemble", a-t-elle légendé, sur un petit nuage.

Stéphanie Durant a réussi à bien garder le secret, ne semant aucun doute ces derniers mois quant à cette grossesse et apparaissant même toujours plus fine sur ses réseaux sociaux. Sa meilleure amie Jessica Thivenin (elle aussi enceinte) était quant à elle dans la confidence et c'est à son grand soulagement que le mystère a été levé. "Enfin ! Je pourrai plus gaffer, trop contente, félicitations encore", a-t-elle commenté sous la publication.