Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice fête ses 20 ans, photos si touchantes de "son amour"

A 20 ans, rien n'est impossible... et Alice Attal est sur le point de le prouver ! Alors qu'elle fête son vingtième anniversaire ce mercredi 9 novembre, la fille de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal s'est dévoilée dans la story Instagram de sa célèbre maman il y a quelques heures. L'actrice a en effet partagé avec les internautes plusieurs photos de sa fille, devenue son sosie, ajoutant un tendre "Happy Birthday my love".

Enfant, des oreilles de Mickey sur la tête ou adolescente, serrant dans ses bras l'actrice, la jeune fille semble être désormais une jeune femme épanouie, toujours aussi proche de son clan (voir le diaporama). Entourée de ses parents, de son grand frère Ben (25 ans) et de sa petite soeur Jo (11 ans), la jeune semble cependant avoir désormais envie de se faire un prénom, elle qui est également la petite fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg ou encore la nièce de Lou Doillon et Kate Barry.

Mais pas dans la musique ou dans le cinéma : contrairement à son frère, acteur de plus en plus qualifié (qui roucoule dans les bras de la sublime Jordane), la jeune fille a décidé de se diriger vers le monde de la mode. Il faut dire qu'elle y a été amenée très jeune, puisqu'enfant déjà, à 13 ans, elle avait participé à une grande campagne de pub pour la marque Comptoir des Cottoniers, en duo avec sa mère. Un exercice que sa cadette, Jo, a également réalisé, mais qui a surtout donné à la jeune femme, en couple depuis de long mois avec un certain Américain, River, l'envie de continuer dans ce milieu.