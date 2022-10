Ben Attal, 13 ans d'écart avec l'ex de Gaspard Ulliel : l'amour fou en photos avec la belle Jordane !

Ben Attal a percé au cinéma, a une famille en or et un talent fou quand il s'agit de crever l'écran. Il ne lui manquait plus que l'amour pour être pleinement épanoui et cocher toutes les cases d'une vie bien remplie. C'est désormais chose faite. Le comédien de 25 ans officialisait il y a quelques mois son histoire d'amour avec une certaine Jordane Crantelle, jolie blonde déjà bien connue du milieu médiatique. A la tête de sa propre agence de communication avec laquelle elle a travaillé pour des maisons comme Chanel, Acné ou encore Louis Vuitton, elle est surtout connue pour avoir partagé la vie de Gaspard Ulliel, disparu tragiquement dans un accident de ski en janvier dernier.

Avant que la star de Saint Laurent n'officialise sa romance avec le mannequin Gaëlle Pietri, mère de son fils Orso, Gaspard Ulliel avait déjà posé auprès de Jordane Crantelle. C'est désormais dans les bras de Ben Attal que la jolie blonde s'épanouit. Et les 13 années qui les séparent ne semblent pas être un frein à leur relation, loin de là. C'est au côté l'un de l'autre que l'acteur et sa douce ont passé l'été, en témoignent les quelques photos publiées par Jordane sur son compte Instagram.