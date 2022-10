Ben Attal et une ex de Gaspard Ulliel en couple : tendres photos du fils de Charlotte Gainsbourg et de sa "chérie"

Au mois de juin, Ben Attal, fils d'Yvan et de Charlotte Gainsbourg, a fêté ses 25 ans. Il affronte sa vie de jeune adulte entouré de l'amour de ses célèbres parents, de ses soeurs Alice et Joe et depuis quelque temps, avec Jordane Cratelle. Le jeune homme a en effet dévoilé le visage de la femme qui partage sa vie il y a quelques semaines et cette charmante amoureuse est loin d'être une inconnue. En effet, elle est un ancien mannequin reconverti en consultante de mode basée à Los Angeles mais également l'ex d'un acteur très connu : le regretté Gaspard Ulliel.

Sur Instagram, Ben Attal a partagé de nouveaux clichés de son amoureuse. "When it all started ~ First pics w/MyLove (Quand tout a commencé, premières photos avec ma chérie)", a écrit le jeune homme en légende de ses photographies. On peut y admirer le visage sublime de sa belle blonde qu'il a immortalisée avec son appareil photo Canon. Plusieurs commentaires soulignent sa ressemblance avec un autre mannequin, le topEstelle Lefébure. On pourrait aussi lui trouver beaucoup d'airs de la star de House of Cards, Robin Wright.