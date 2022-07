Charlotte Gainsbourg : Sa jeune fille Jo en Marilyn Monroe, l'étonnant cliché de sa soeur Alice

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal sont les parents de trois enfants : Ben, 25 ans, sur les traces de ses parents en termes de cinéma, Alice, 19 ans et la petite dernière, Jo, 11 ans. Si l'aîné est rarement présent à la maison et vole désormais de ses propres ailes, les deux soeurs sont, en revanche, bien plus souvent ensemble, lorsque Alice rentre de New-York où elle vit pour ses études. Elles n'ont d'ailleurs jamais masqué leur complicité. Ce fut d'ailleurs le cas récemment. Si leur grand-père Serge Gainsbourg est l'une des icônes de la musique française, il y a une autre star que les soeurs admirent plus que tout et à qui elles ont rendu hommage à leur façon sur les réseaux sociaux : Marilyn Monroe.

Dans sa story Instagram (voir diaporama), Alice s'est amusée à immortaliser sa petite soeur assise, dans une robe blanche et noire, perruque bouclée et blonde peroxydée vissée sur la tête. En guise de fond sonore, la bande originale du film Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, dans lequel Marilyn Monroe tient le premier rôle. Un moment drôle qui dévoile au passage la vive allure à laquelle la petite Jo (plus si petite que ça d'ailleurs) grandit.

Charlotte Gainsbourg et son manque d'autorité

Elle est encore jeune pour le savoir mais Jo rejoindra-t-elle la famille du cinéma ? Rien n'est moins sûr. Si Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ne forceront jamais leurs enfants à prendre la relève, l'actrice de 51 ans a néanmoins admis en 2019 qu'elle les voyait tous atterrir sur les plateaux de tournage : "Ils décideront. Moi, je les vois tous acteurs, parce que j'aime ça. J'aime le fait que ma mère m'ait donné envie de faire ça. Je le reconnais en fait aujourd'hui, expliquait-elle dans Quotidien. Elle m'a décrit son métier l'air de rien, en me montrant des choses tellement incroyables, si bien que je n'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Mais c'était fait de façon tellement subtile, que je n'ai jamais eu l'impression d'être poussée."

Charlotte Gainsbourg ne les poussera jamais sur cette voie, elle qui, de toute façon, n'a jamais vraiment eu d'autorité sur Ben, Alice et Jo : "Je n'ai pas su cadrer mes enfants. Je compte sur Yvan" racontait-elle dans les colonnes du Journal du Dimanche en janvier dernier. L'année dernière, le trio avait pourtant tenu à être présent pour soutenir sa mère au festival de Cannes, lors de la présentation officielle du documentaire Jane par Charlotte, film sur leur grand-mère. Cinéma ou pas, les enfants resteront toujours son plus grand soutien.