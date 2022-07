Charlotte Gainsbourg : Sa petite dernière Jo ressemble trait pour trait à son célèbre papa, photos à l'appui

Ce jeudi 21 juillet 2022, Charlotte Gainsbourg fête ses 51 ans. Et c'est probablement entourée des siens que l'actrice a décidé de célébrer l'évènement. Maman de trois enfants, Ben (25 ans), Alice (19 ans), et Jo, la petite dernière, elle a d'ailleurs déjà bien fait la fête pour les 11 ans de celle-ci, le 16 juillet dernier. Une petite fille qui ressemble trait pour trait à son célèbre papa Yvan Attal. La famille était réunie au complet, samedi dernier, pour la petite Jo, dernière du clan. Et qui a bien grandi à en voir les publications partagées par sa mère, mais aussi son frère et sa soeur sur les réseaux sociaux.

Actuellement en Israël, à Tel Aviv, comme on peut le voir sur les story partagées ce jeudi 21 juillet, Charlotte Gainsbourg a probablement décidé de s'offrir quelques jours avec ses trois enfants, cette fois-ci. Déjà très lookée, Jo Attal, 11 ans, passe d'une mini-jupe d'écolière portée avec un top noir, à un jean mom porté avec une chemise oversize et une gavroche. L'adolescente sait de qui tenir, comme elle sa mère et sa grande soeur – dont elle est si proche – sont des passionnées de mode. Après des vacances il y a quelques mois avec Alice et Jo, entre filles, la fille de Jane Birkin a cette fois-ci emmené toute sa petite tribu avec elle.

Jo Attal, star de la famille à 11 ans

Si jusqu'ici, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont toujours tout fait pour protéger leurs trois enfants de toute médiatisation, depuis qu'ils ont grandi ces derniers apparaissent de plus en plus. Si Ben et Alice Attal publient activement du contenu sur Instagram, la petite Jo se dévoile à travers leurs publications mais aussi celles de sa mère. Et à 11 ans, elle est déjà la star de la famille faisant le show naturellement.