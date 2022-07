Charlotte Gainsbourg : Sa fille Jo Attal fête ses 11 ans en famille à Paris, rares photos du clan dévoilées

Le 16 juillet 2022, Jo, la cadette du clan Gainsbourg fête ses 11 ans. Choyée par son frère Ben (25 ans) et par sa soeur Alice (19 ans), la jolie petite brune a pu profiter d'un repas d'anniversaire dans un restaurant parisien entourée des siens. Sur Instagram, le fils de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal a partagé plusieurs clichés de sa précieuse petite soeur en écrivant : "Happy Birthday my princess".

Assise sagement devant son gâteau, Jo Attal semble avoir hérité de l'air mutin et de la timidité de sa maman et du physique de son papa. Alice n'a également pas manqué de quitter New York (où elle s'est installée pour suivre ses études) pour revenir dans la capitale célébrer l'anniversaire de sa soeur. Sur un cliché en noir et blanc publié dans sa story, on découvre ainsi les trois enfants de Charlotte Gainsbourg enlacés, la petite dernière n'hésitant pas à tirer la langue (voir diaporama).

Interviewée par le magazine Gala en 2017, la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin avait révélé pourquoi elle avait souhaité exposer ses enfants dans plusieurs de ses clips musicaux. Une référence implicite à son regretté papa qui avait fait la même chose dans son clip Lemon Incest sorti en 1984.

"Je me suis autorisée cela comme mon père se l'est autorisé avec moi. Si mes enfants ne voulaient pas le faire, ils me l'auraient signifié" a-t-elle expliqué. Se souvenant avec nostalgie de son papa, elle ajoutait : "Pour mon père, il n'y avait pas de barrière entre vie publique et vie privée, il parlait de tout aux médias, il m'aimait, mais il lui était plus facile de le dire à des journalistes qu'à moi... J'ai été chérie par mon père, même s'il était pudique."

Par contre sur les réseaux sociaux, Charlotte Gainsbourg ne partage que rarement des clichés de ses enfants. En revanche, le clan Gainsbourg avait fait forte impression en débarquant sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2021. La chanteuse présentait alors son documentaire sur sa mère Jane Birkin baptisé Jane par Charlotte.