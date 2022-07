Charlotte Gainsbourg : De quoi a-t-elle hérité à la mort de son père Serge ?

Ce jeudi 21 juillet 2022 marque l'anniversaire de Charlotte Gainsbourg. À 51 ans, elle a d'abord était connue comme célèbre fille de avant de faire son propre chemin et devenir à son tour une artiste reconnue. Avant d'être comédienne, chanteuse et désormais la mère de trois enfants, Ben, Alice et Jo Attal – qui ressemble trait pour trait à son père Yvan Attal – Charlotte Gainsbourg était surtout dans l'esprit des gens la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Mais au fait, à la mort de l'illustre artiste le 2 mars 1991, de quoi a-t-elle hérité ?

C'est dans les colonnes du journal Le Parisien, en 2018, que l'actrice avait évoqué avec beaucoup de pudeur la succession de l'interprète de Je t'aime moi non plus. Un moment compliqué par le manque d'organisation de ce dernier et qu'ont dû gérer ses quatre enfants. L'artiste de renom est le père de Charlotte Gainsbourg, fruit de ses amour avec Jane Birkin, mais aussi de Lucien, alias Lulu Gainsbourg, né en 1986 de sa relation avec sa dernière compagne Bambou. Et il avait également deux aînés, plus discrets, Natacha et Paul, issus de son deuxième mariage avec Françoise-Antoinette-Michèle Pancraz (Béatrice). Ils ont dû ensemble gérer l'héritage de leur paternel, qui n'avait laissé aucune directive à en croire les confidences de Charlotte Gainsbourg.

Entre "déluge" et héritage

La comédienne et compagne d'Yvan Attal a ainsi confié à nos confrères : "C'est revenu aux enfants, on a tout partagé. [...] On s'est débrouillé." "Mon père nous a laissés dans un flou total. C'est ce qu'il voulait : après moi, le déluge. Et c'était le cas, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. J'avais 19 ans, mes frères et soeurs à peine plus, mon petit frère Lulu avait 5 ans... Et on avait des demandes qui venaient de partout", a-t-elle continué. Dans cet héritage financier et musical, on pouvait compter près de 500 chansons, mais aussi son domicile parisien, rue de Verneuil dans le 7ème arrondissement. Charlotte Gainsbourg a souhaité un moment le racheter, ce à quoi se sont opposés les autres membres du clan. Puis, c'est récemment devenu un musée en la mémoire de leur illustre père.

350.000 à 450.000 euros par an

Dans cet héritage si casse-tête, il y avait aussi la société d'édition de Serge Gainsbourg : Melody Nelson Publishing. Une société créée par le chanteur au début des années 1970, afin de gérer les droits liés à ses oeuvres. Le père de Charlotte Gainsbourg avait d'ailleurs de son vivant cédé 20% du capital à Jane Birkin, rapporte Gala.fr. Depuis son décès, les sommes perçues se répartissent à parts égales entre ses quatre enfants, alors que le chiffre d'affaires de la société "avoisine entre 350.000 et 450.000 euros par an", toujours selon nos confrères.