Lulu Gainsbourg et Lilou amoureux : le couple dévoile son tatouage commun très spécial pour ses "99 mois" d'amour

Le "9" chiffre fétiche de Lulu Gainsbourg et de sa chérie Lilou

Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si les deux tourtereaux ont célébré leurs 99 mois d'amour sur Instagram car c'est sur le réseau social que tout a commencé pour Lulu Gainsbourg et sa moitié Aurélie Bossu alias Lilou. C'était en 2014. Dans une interview accordée à Gala en novembre 2021, les deux amoureux sont revenus sur leur rencontre virtuelle : "J'ai vu une photo d'elle et j'ai fait waouh", avait confié Lulu Gainsbourg. "Ça s'est fait naturellement", a ajouté sa compagne Lilou qui officiait en tant que stagiaire chez NRJ puis comme co-animatrice pour les matinales de Virgin Radio et Fun Radio aux côtés de Bruno Guillon. Autre élément étonnant, le "9" est le chiffre fétiche de Lulu et de Lilou. " Mon chiffre préféré, comme Lilou d'ailleurs, et nous nous sommes connus un 9, mon album sort le 9... ", avait déclaré Lulu Gainsbourg dans une interview à Paris Match en 2018 où il célébrait déjà ses quatre ans d'amour avec sa belle Lilou.

En huit ans d'amour, Lulu et Lilou ont effectué plusieurs voyages y compris à New-York, à Londres et même à Amsterdam aux Pays-Bas où ils ont fini par s'installer en 2018. "Je suis tombé amoureux de la ville et de son architecture alors que je fêtais mon anniversaire", a confié Lulu Gainsbourg à Gala. En célébrant leurs huit ans d'amour, Lulu Gainsbourg et sa chérie Lilou se tournent désormais vers une autre étape : fonder (enfin) une famille ! Ce serait une consécration pour Lulu qui, en 2015, envisageait déjà de devenir papa !