Lulu Gainsbourg et son coup de foudre pour Lilou sur Instagram : "J'ai vu une photo d'elle et j'ai fait waouh"

Lulu Gainsbourg sort un nouvel album baptisé Replay, sur lequel il a travaillé en étroites collaborations avec sa compagne Lilou (de son vrai prénom Aurélie), tout comme cela avait été le cas sur l'opus précédent, T'es qui là ?. C'est pour cette actualité que les deux amoureux se confient dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 11 novembre 2021... L'occasion de découvrir que leur histoire d'amour a débuté sur... Instagram ! "J'ai vu une photo d'elle et j'ai fait waouh", révèle Lulu Gainsbourg, le fils de 35 ans de Serge Gainsbourg et de Bambou, la dernière compagne du chanteur décédé en 1991. "Ça s'est fait naturellement", commente de son côté Lilou, qui travaillait à l'époque à la radio, d'abord en tant que stagiaire chez NRJ puis comme co-animatrices pour les matinales de Virgin Radio et Fun Radio, au côté de Bruno Guillon.

Ils vivent à Amsterdam

Depuis le début de leur histoire d'amour, il y a sept ans, Lulu Gainsbourg et Lilou ont énormément voyagé, sont passés par New York ou encore Londres. Mais c'est aux Pays-Bas que le couple s'est récemment installé. "Je suis tombé amoureux de la ville et de son architecture en 2018, alors que je fêtais mon anniversaire", confie le fils de Serge Gainsbourg à Gala, heureux de pouvoir "marcher, flâner, il y a de la musique partout".

Se décrivant comme "hyperactive" et "ravie" d'avoir trouvé la personne qui lui a permis de se poser, Lilou ne voit pas son compagnon comme un héritier de Gainsbourg, mais juste comme sa moitié. "On se dit tout. Entre nous il n'y a pas de sous-entendus, on s'aime. Je ne le vois pas comme Lulu Gainsbourg, c'est mon amoureux", explique la jeune femme, qui s'est occupée des textes sur Replay.

Ce n'est pas la première fois que les tourtereaux se confient sur leur couple. En 2017, à l'occasion de la sortie de son précédent album Lulu Gainsbourg évoquait son profond désir de fonder une famille. "Mon principal objectif, c'est d'être papa. Ma vie personnelle est ma priorité", avait avoué celui qui a étudié la musique au prestigieux Berklee College of Music à Ici Paris. Cette fois-ci, Lulu et Lilou ne parlent plus de cette envie de bébé, mais le projet est certainement toujours d'actualité.