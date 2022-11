Charlotte Gainsbourg : Sa fille Alice Attal est son sosie, son frère Ben le prouve en photo

De son rôle de maman, Charlotte Gainsbourg avait fait de tendres révélations lors d'une interview pour le Journal du dimanche, à l'heure de la promotion de son documentaire Jane par Charlotte : "Je me souviens tellement des histoires qu'elle [Jane Birkin] me racontait de manière rigolote. Et puis, comme elle, je n'ai pas su cadrer mes enfants. Je compte sur Yvan."

Ben et Alice se frayent peu à peu un chemin sur la scène artistique. Ben a récemment été salué pour le premier rôle du dernier long-métrage de son père, Les Choses humaines. L'amoureux de Jordane Crantelle a également joué dans le premier film de Sandrine Kiberlain, Une jeune fille qui va bien. Alice, qui poursuit ses études à New York où la famille s'est installée après la disparition brutale à Paris de la soeur de Charlotte Gainsbourg Kate Barry, a déjà collaboré avec sa mère mais se cherche encore. "[Elle] est très secrète, je l'ai filmée dans un clip, et puis ensuite je lui ai proposé autre chose, et elle a dit non, elle veut décider pour elle-même", disait l'interprète de Deadly Valentine au magazine Elle. Quant à la petite dernière Jo, 11 ans, elle la laisse tranquille : "Elle est trop petite, on verra."