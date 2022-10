Ben Attal en couple avec l'ex de Gaspard Ulliel : mots d'amour à Jordane, la passion continue entre eux

Depuis plusieurs semaines déjà, c'est l'amour fou entre Ben Attal et Jordane Crantelle ! Malgré plus de dix ans de différence, le fils aîné de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal et sa petite amie semblent en effet vivre une romance parfaite et la publication du jeune homme de 25 ans sur son compte Instagram ce lundi le prouve une nouvelle fois.

D'humeur romantique, celui-ci a en effet posté deux photos en noir et blanc de la jeune femme, utilisant un certain flou artistique qui donnent aux deux clichés l'air vivant... et, en légende, un simple "My love" suffit pour comprendre à quel point tous les deux sont proches. Si l'on ne sait pas exactement quand a commencé leur si belle relation, on se doute que tout va bien entre eux.

On ne sait pas quand... mais on ne sait pas non plus comment : bien loin du cinéma, Jordane travaille en effet dans la mode et est notamment conseillère pour la maison Chanel, qui collabore avec elle depuis ses débuts. Il y a peu, elle avait même monté une agence de communication aux Etats-Unis pour développer un business déjà florissant en France.