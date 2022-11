Camille Lellouche canon et déjà amincie : sortie remarquée après la naissance de sa fille face à des Miss audacieuses

Samedi soir, les stars ont eu l'occasion de se mettre sur leur 31 pour un événement très attendu, à savoir la 10e édition du Global Gift Gala 2022 qui s'est déroulée au Four Seasons Hotel George V à Paris. Il s'agit d'un traditionnel dîner de charité organisé dans le but de récolter des fonds pour la Global Gift Foundation et la Eva Longoria Foundation. Deux associations qui viennent en aide aux femmes et aux enfants en situation de précarité et difficultés financières.

Eva Longoria présidait bien sûr l'évènement avec Maria Bravo et la comédienne, qui proposait aux enchères un dîner avec elle, a fait une arrivée très remarquée sur le red carpet dans une longue robe mauve qui lui allait à merveille. Outre sa présence, ce sont de nombreux people qui ont foulé le tapis rouge, et notamment des personnalités télé. Christophe Beaugrand et Béatrice Rosen avaient été choisis pour endosser les rôles de Maitre et Maîtresse de Cérémonie (en français pour lui, en anglais pour elle). Les photographes de l'événement ont également immortalisé les arrivées de Claude Dartois et sa femme Virginie, Guillaume Pley, Baptiste Giabiconi, Bernard Montiel, Marie Drucker, Massimo Gargia ou encore les créateurs Jean-Claude Jitrois et Christophe Guillarmé.

Amandine Petit en transparence, Camille Lellouche fait le show

Des Miss France étaient par ailleurs au rendez-vous pour assister à cette belle soirée. Amandine Petit (Miss France 2021) a attiré tous les regards dans une robe noire toute en transparence et en strass. Son décolleté plongeant et le côté fendu du bas de sa tenue ne manquaient pas au passage de la sublimer un peu plus. Non loin d'elle se trouvait sa copine Alicia Aylies (Miss France 2017) qui avait de son côté opté pour un look plus atypique. C'est-à-dire qu'elle s'est présentée vêtue d'un trench noir fermé mais laissant découvrir malgré tout son soutien-gorge assorti. Très sexy !

L'autre star qui a retenu l'attention, c'est bien Camille Lellouche. Un peu plus d'un mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant, la petite Alma née le 9 octobre, la chanteuse et comédienne n'avait pas à rougir aux côtés des reines de beauté ou d'Eva Longoria. Et pour cause, elle était rayonnante dans son tailleur smoking noir. Une tenue impeccable qui laisse deviner qu'elle a d'ores et déjà retrouvé sa fine silhouette ! (Voir notre diaporama). Camille Lellouche n'a pas fait que prendre la pose au photocall puisqu'elle est également montée sur scène au cours de la soirée pour reprendre quelques-uns de ses tubes. À noter par ailleurs qu'Hélène Segara s'est-elle aussi produite à l'improviste sur scène pour entonner son titre Il y a trop de gens qui t'aiment.