"Une future saltimbanque" : Camille Lellouche maman, déjà des projets pour sa fille Alma, 1 mois ?

C'était l'un des bébés les plus attendus pour cette fin d'année : née le 9 octobre dernier, la petite Alma, désormais âgée de cinq semaines, fait le bonheur de sa maman Camille Lellouche et de son papa, un mystérieux compagnon dont on ne connait ni le visage ni le prénom. Mais si l'humoriste et chanteuse a repris tout de suite les stories sur Instagram, difficile pour elle de se remettre dans le bain de la scène.

Pourtant, l'échéance approche puisque dès le début de l'année 2023, elle sera sur les planches pour présenter un spectacle stoppé par la Covid-19 puis par sa grossesse. Et le point d'orgue aura lieu en février dans une salle mythique : à 36 ans, elle montera en effet sur la scène de l'Olympia pour plusieurs shows exceptionnels.