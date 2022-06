"Une bonne et une moins bonne nouvelle" : le bébé de Camille Lellouche bouleverse déjà ses plans !

"J'ai une bonne et une un peu moins bonne nouvelle qui va redevenir très bonne, a-t-elle débuté en story (voir diaporama). J'avais l'Olympia le 9 novembre qui était presque complet. Sauf que comme vous le savez, j'ai un baby dans le ventre donc il va bien falloir le sortir. Au mois d'octobre j'accouche !" Après la naissance, Camille Lellouche prendra évidemment du temps pour elle et sa fille : "De là, je vais devoir me reposer un peu et m'occuper de mon baby. Pour ce faire, je vais donc reporter au mois de février cet Olympia." Autant dire que les détenteurs de billets ne lui en tiendront pas rigueur !

C'est une nouvelle page de sa vie que Camille Lellouche s'apprête à écrire. Et elle ne sera pas seule. Peu bavarde sur sa situation amoureuse, l'humoriste a néanmoins subtilement évoqué son chéri au cours des dernières semaines, un mystérieux compagnon qui la soutient et qui la trouve toujours "sublime" malgré ses "jambes flasques, jambes lourdes, cellulite, varices, boutons dans le dos, boutons en corolle autour de la bouche, nausées, vomissements" et le poids qu'elle a pris à cause de sa grossesse. Un homme aux petits soins !