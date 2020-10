Claude (Koh-Lanta) avec sa femme Virginie : sortie appréciée sans les enfants

Candidat élevé au rang de super héro dans Koh-Lanta, Claude Dartois est un homme (presque) comme les autres dans la vraie vie. La preuve, l'ancien finaliste des saisons 2010, 2012 et 2020 de l'émission de survie a partagé sa sortie dominicale à Roland-Garros avec sa femme Virginie. Photographié au village Roland-Garros avec sa moitié, le papa d'Andrea (5 ans) et de Marceau (né en janvier 2020) a pris la pose avec une aisance et une élégance toutes naturelles. En légende, il écrit simplement : "Sans les enfants". Une photo qui a forcément fait craquer les fans de l'aventurier, ravis de découvrir un nouveau cliché de leur star (mais aussi, pour certains, de sa femme).

"Le seul qui pourrait battre Nadal, c'est toi Claude !", "Nouveau défi pour 2021 ?", "Trop de bogossitude dans cette photo !" ont par exemple commenté plusieurs internautes sur Instagram. Confortablement assis dans les gradins, le couple a pu admirer la victoire de l'incontournable Rafael Nadal sur l'américain Sebastian Korda (6-1, 6-1, 6-2). En loges, Claude Dartois a pu rencontrer l'ancienne footballeuse Laure Boulleau. Un moment inoubliable pour le champion de Koh-Lanta qui a immortalisé cet instant en prenant un selfie avec celle qui est devenue consultante sportive.