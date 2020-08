Claude (Koh-Lanta 2020) : Un candidat des 4 Terres dévoile leur point commun

La nouvelle saison de Koh-Lanta baptisée Les 4 Terres débutera le 28 août 2020, sur TF1. En attendant, tout le monde a encore en tête la dernière saison L'île des héros, qui était riche en rebondissements et qui a propulsé Claude Dartois au rang de superstar. S'il était déjà connu et apprécié lors des précédentes éditions (finaliste en 2010 au Vietnam et en 2012 au Cambodge), le chauffeur de maître a vu sa popularité exploser cette année grâce à ses exploits sportifs et son intégrité. Même l'un des nouveaux aventuriers de la prochaine édition le porte dans son coeur. Pour preuve, il lui a fait un petit clin d'oeil.

Le 4 août 2020, TF1 a officialisé la date de diffusion des 4 Terres et a dévoilé les photos officielles des candidats. Parmi eux se trouve Aubin, un agent immobilier qui habite dans le Gers, en région Occitanie, comme on peut le découvrir sur son compte Instagram. Le fan de rugby a publié les clichés dévoilés par la chaîne afin de confirmer qu'il participait à Koh-Lanta. Et sur l'une de ses photos dévoilées le 6 août, le jeune homme a donné une précision qui pouvait passer inaperçue.

Aubin porte le même t-shirt bleu que Claude Dartois avait revêtu pour sa photo officielle et durant son aventure de L'île des héros. "@claude_kohlanta tu reconnais le teeshirt ?", a-t-il écrit. Reste à savoir si cela portera bonheur à Aubin. Pour l'heure, le papa de Marceau (né en janvier 2020) et Andréa (5 ans) n'a pas encore réagi à ce clin d'oeil. Mais nul doute que cela le fera sourire et qu'il encouragera l'aventurier.