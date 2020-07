Claude (Koh-Lanta) star des municipales : l'engagement qu'il est prêt à tenir

Claude Dartois sera-t-il bientôt président de la République ? Le public qui a suivi ses aventures dans Koh-Lanta 2020 ne dirait pas non ! Un électeur de Rennes (en Bretagne) a même voté pour lui lors des municipales dont le second tour se déroulait dimanche 28 juin 2020. Un fait amusant auquel l'aventurier de 41 ans a réagi auprès de nos confrères du Huffington Post. Il a également évoqué sa notoriété avec laquelle il a parfois du mal à composer.

Près d'un mois après la fin de la diffusion, le finaliste malheureux de Koh-Lanta 2020 est toujours aussi populaire auprès du public. Ses prouesses sportives, son raisonnement juste ou son mental d'acier ont fait mouche auprès des téléspectateurs de TF1 qui lui faisaient des déclarations parfois enflammées sur les réseaux sociaux. Certains ont demandé un totem à son effigie ou l'ont imaginé président de la République. Un électeur est allé encore plus loin en ayant l'amusante idée d'écrire "Claude Koh-Lanta" sur un papier et de le déposer dans l'urne, lors des dernières élections municipales. Une anecdote que Claude a prise avec le sourire. "De toute façon, c'est considéré comme un vote blanc. (...). C'est un petit coup de com' pour la ville ou peut-être un coup de com' personnel. Je le prends plus comme un clin d'oeil", a-t-il précisé. Mais le papa d'Andréa (5 ans) et Marceau (né en janvier dernier) ne compte pas se lancer dans la politique : "Je veux bien apporter ma pierre à l'édifice concernant des associations et des choses écologiques, mais la politique, ce n'est pas du tout mon truc."

Claude ne s'attendait sans doute pas à être autant sollicité. Depuis la fin du confinement, le beau brun est souvent arrêté dans la rue, une situation qu'il a parfois du mal à gérer : "La période de confinement m'a protégé dans un premier temps parce que, le soir, on ne sortait pas souvent, c'était un peu plus calme. Actuellement, je n'ai pas de souci avec cela, je suis assez tranquille et très proche des gens. Après, on respecte la distance ou pas, on s'approche ou on ne s'approche pas, c'est peut-être ça, le plus embêtant. J'ai été beaucoup sollicité et c'est vrai que c'est fatigant." Il n'est malgré tout pas contre une nouvelle participation à Koh-Lanta si les conditions lui conviennent. En attendant, le public pourra le retrouver cet été sur France 2, dans Fort Boyard. Un tournage qui lui a valu de nombreuses blessures.