Claude (Koh-Lanta) : L'aventurier star surprise des municipales 2020

Le phénomène Claude n'est pas près de se désamplifier ! Depuis sa troisième participation dans Koh-Lanta cette année, l'aventurier star du programme, qui s'est malheureusement fait éliminer aux portes de la grande finale par Naoil au profit d'Inès, reste adulé de toute part. Ses prouesses sportives inégalables et son mental de fer ont même donné aux internautes l'idée de rebaptiser l'émission en "Claude-Lanta".

Mais, force est de constater que certains voient même plus loin pour celui qui est attendu au casting de Fort Boyard, et plus particulièrement en politique. C'est ce qui a pu être remarqué ce dimanche 28 juin 2020, lors du second tour des élections municipales en France. Un second tour qui avait été reporté en raison du confinement et qui a, de surcroît, été fortement marqué par un taux élevé d'abstention. Pire encore, ceux qui ont fait le déplacement dans les urnes n'ont parfois même pas voté pour les candidats en lice, rendant ainsi leurs votes nuls. C'est notamment le cas d'un électeur à Rennes, en Bretagne, qui a décidé de voter pour... "Claude de Koh-Lanta !", comme l'ont rapporté nos confrères de Ouest-France.

En effet, lors du dépouillement, le nom de l'aventurier est ressorti, de quoi offrir un grand moment de rigolade aux assesseurs du bureau de vote en question. "Nous avons eu pas mal de bulletins nuls, c'est plutôt divertissant au milieu du comptage qui est très automatique. Le dépouillement a été stoppé quelques instants pour notifier la nullité du bulletin. Celui-ci nous a clairement davantage amusés que les autres", a expliqué Meryl auprès du journal. Bien évidemment, ce vote n'a pas été comptabilisé pour Claude et c'est la maire socialiste sortante, Nathalie Appéré, qui a été réélue.

De son côté, le principal intéressé n'a pas réagi à cette campagne soudaine et inattendue initiée pour le voir aux commandes de la ville. Mais, désormais habitué à l'engouement de ses fans autour de lui, nul doute que cela ne manquera pas de le faire sourire, et peut-être de lui donner des idées ? Sait-on jamais...