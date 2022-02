Charlotte Gainsbourg : Look glam'rock éclatant à Berlin avec Emmanuelle Béart !

Un tailleur pantalon large, un noeud papillon rétro... Charlotte Gainsbourg était absolument resplendissante ce week-end sur le tapis rouge du Festival de Berlin ! La chanteuse et actrice, présente pour défendre son nouveau film Les Passagers de la nuit, a impressionné par ce style "garçonne" parfaitement agrémenté d'escarpins blancs.

Quelques heures plus tôt, pendant le photo-call et la conférence de presse, elle avait déjà marqué les photographes avec un look 100% cuir. Perchée sur des bottes à talon et vêtue d'un pantalon et d'une chemise noire, la compagne d'Yvan Attal était absolument parfaite, elle qui adopte toujours un maquillage plutôt naturel.

Côté look, ses partenaires n'étaient pas en reste : Emmanuelle Béart et Noée Abita, également à l'affiche du même film, avaient elles aussi choisi des tenues renversantes. Tout en noir, Emmanuelle Béart avait choisi un tee-shirt à franges. Sa jeune partenaire, nommée pour le César de la Révélation féminine cette année, avait quant à elle opté pour un pantalon noir taille haute et une brassière blanche qui la mettaient parfaitement en valeur.

Les trois femmes ont enfin pu compter sur la présence de Mikhaël Hers, leur réalisateur, ainsi que sur celle de leur partenaire, Thibault Vinçon. Le film, en compétition en Allemagne avec le nouveau film de François Ozon notamment, sortira en France le 4 mai 2022. Il raconte l'histoire d'une femme qui élève seule ses deux ados et tombent sur une jeune fille perdue, qu'elle prendra sous son aile.

Une belle histoire de famille, un sujet qui a dû plaire à Charlotte Gainsbourg. Très proche de la sienne, elle a commencé son année 2021 à l'affiche du film Les Choses Humaines, réalisé par son compagnon Yvan Attal et dans lequel son fils Ben incarne le premier rôle. Mais c'est le documentaire Jane par Charlotte, qu'elle a réalisé sur sa mère Jane Birkin qui a marqué par sa douceur et sa pudeur.