Maïwenn et Sami Bouajila triomphent à la Cérémonie des Lumières

Le mardi 19 janvier 2021, la presse internationale récompensait les gagnants des prix Lumières du cinéma. Ces premières récompenses de l'année sont une sorte de prise de température, avant l'arrivée de la cérémonie des César. Avec la pandémie, la cérémonie des Lumières a dû s'adapter. Pas de cérémonie avec public, mais cette édition 2021 a pris la forme d'une émission télé retransmise sur Canal, et présentée par Laurie Cholewa et Laurent Weil.

Le réalisateur Emmanuel Mouret a décroché le prix du meilleur film lors de la 26e cérémonie des Lumières de la presse internationale, pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Dixième long-métrage du réalisateur, cette fresque sentimentale met en scène plusieurs couples confrontés à des désirs inconciliables avec notamment Camélia Jordana, Niels Schneider et Vincent Macaigne.

Maïwenn a reçu le prix de la meilleure mise en scène pour son film ADN, qui s'inspire de sa volonté de connaître ses racines. Le prix du meilleur acteur a été décerné à Sami Bouajila dans Un fils de Medhi M. Bersaoui. Le prix de la révélation féminine est revenu à la géniale Noée Abita, pour Slalom de Charlène Favier.

Le journaliste David Dufresne, qui recense dans le documentaire Un pays qui se tient sage les milliers de cas de violences policières, notamment lors des manifestations des Gilets Jaunes, a obtenu le prix du meilleur documentaire. Trois films font un doublé : Deux, de Filippo Meneghetti, une histoire d'amour toute en finesse entre deux voisines, choisi pour représenter la France aux Oscars (meilleur premier film et meilleures actrices pour Martine Chevallier et Barbara Sukowa), Eté 85 de François Ozon (meilleure image et révélations masculines pour Félix Lefebvre et Benjamin Voisin) et Josep d'Aurel (meilleur films d'animation et meilleure musique, par Silvia Pérez Cruz).