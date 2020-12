26e Cérémonie des Lumières : Jérémie Renier et Nicolas Maury nommés, Gustave Kervern agacé

Le 19 janvier 2021 se tiendra la 26e Cérémonie des Lumières de la presse internationale. Présentée par Laurie Cholewa et Laurent Weil, cette cérémonie récompensera les talents du cinéma français à travers une soirée en l'honneur de l'excellence et la diversité du 7ème art. Plusieurs personnalités recevront des prix cinématographiques. Au cours de cette soirée, l'Académie des Lumières remettra en tout treize trophées : film, mise en scène, actrice, acteur, révélation féminine, révélation masculine, premier film, animation, documentaire, coproduction internationale, image et musique. Les lauréats recevront un Lumière, trophée créé par la Monnaie de Paris, signé Joaquín Jiménez.

Nommé dans la catégorie meilleur acteur dans le film Garçon Chiffon, Nicolas Maury affrontera Jérémie Rénier nommé pour son rôle dans le film Slalom. De son côté, Noée Abita est nommée en révélation féminine tout comme Fathia Youssouf.

Maïmouna Doucouré, la réalisatrice de Mignonnes, est nommée dans la catégorie meilleur premier film tout comme Charlène Favier nommée également pour la catégorie meilleure actrice. Yann Maritaud est nommé dans la catégorie Image pour le film Slalom et Martine Chevallier est nommée meilleure actrice pour son rôle dans Deux.

Cherchez l'erreur

Quelques semaines avant cette cérémonie, un réalisateur a pourtant laissé éclater sa colère sur Twitter. Légèrement agacé de n'avoir pas été nommé pour son film Effacer l'historique (réalisé avec Benoît Delépine), Gustave Kervern a en effet fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. "Les amis. Je vous annonce avec fierté qu'une nouvelle fois nous ne sommes pas nominés dans les prix lumieres" a-t-il tweeté le 15 décembre 2020.