Jérémie Renier a refait sa vie avec la belle Laura : leur fille Elisha a hérité de la blondeur folle de son père

Ce mercredi 16 novembre à 20h55, Arte diffuse le film Saint Laurent, qui retrace bien évidemment le parcours du célèbre couturier Yves Saint-Laurent, qui est devenu une référence mondiale dans ce domaine. Dans ce long-métrage, le styliste est incarné par le défunt Gaspard Ulliel, tandis que son compagnon de l'époque, Pierre Bergé, est interprété par l'acteur belge Jérémie Renier. À noter que ce dernier délivre une prestation époustouflante dans cette oeuvre cinématographique réalisé par Bertrand Bonello. L'occasion d'évoquer ce qui l'accompagne au quotidien, en marge de sa carrière d'acteur, à savoir sa vie de famille.

Car oui, Jérémie Renier est papa de deux fils prénommés Arthur et Oscar, nés entre 2000 et 2005 de son précédent mariage avec Hélène Helinck. "J'essaie d'être un papa aimant, parce que je pense que c'est une chose importante, avec des valeurs que je tente de transmettre à mes enfants. Mais j'essaie surtout d'être à l'écoute. J'ai toujours voulu entendre ce qu'il se passait à l'intérieur de mes enfants, qu'ils aient la possibilité de tout me dire, il n'y aura pas de jugement, on pourra parler de n'importe quel sujet. Ne pas avoir de jugement est une valeur qui est très importante pour moi", confiait-il au média belge 7sur7 en 2018, afin d'en dire davantage sur son rôle de père.

Leur relation est très jolie

"Ils ont une entente et un amour très profonds. Ils ont traversé la vie avec ses difficultés et avec amour. Leur relation est très jolie. J'espère qu'elle va continuer dans le temps", ajoutait-il en parlant de ses deux fils, alors qu'en mars 2013, le 10 pour être plus précis, la mère de ses enfants partageait sur Facebook deux adorables clichés de leur aîné Arthur, qui est le portrait craché de son papa. Depuis ce jour-là, de l'eau a coulé sous les ponts et Jérémie Renier partage désormais sa vie avec la scénographe Laura Leonard. Ils sont ensemble parents d'une fille prénommée Elisha, née en 2018. Cette dernière possède notamment la même blondeur que son père, en témoignent les quelques publications Instagram de sa maman.