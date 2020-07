François Ozon de retour au cinéma avec "Été 85", son "coup de foudre" adolescent

Le 15 juillet 2020 est sorti le nouveau film de François Ozon, Été 85. Deux jours avant que les spectateurs ne puissent prendre leur ticket pour une projection de cette nouvelle comédie dramatique, le réalisateur et trois de ses acteurs ont pris part à l'avant-première organisée au cinéma MK2 à Paris.

Félix Lefebvre, Philippine Velge et Benjamin Voisin, les trois jeunes comédiens du long métrage, ont pleinement affiché leur complicité lors de ces retrouvailles au cinéma, après de longs mois de confinement. L'Été 85 de François Ozon est l'un des premiers films français a sortir depuis la réouverture des cinémas le 22 juin dernier. Et il semble que les spectateurs sont bel et bien de retour en salles obscures : dimanche soir, plus de 112 000 personnes étaient déjà allées le voir sur grand écran depuis sa sortie.

Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud et Isabelle Nanty figurent également à l'affiche de ce nouveau long métrage estival, adapté du roman anglais La Danse du coucou, d'Aidan Chambers. "J'ai lu ce livre en 1985, j'avais 17 ans, et j'ai eu un coup de foudre pour cette histoire, a expliqué François Ozon lors de son passage au micro d'Europe 1, le 13 juillet dernier. L'histoire d'amour est extrêmement naturelle, solaire, il y avait quelque chose d'universel. C'est ça qui m'avait plu, cette représentation d'un amour différent."

Faisant partie de la Sélection officielle du Festival de Cannes 2020, Été 85 raconte l'été des 16 ans d'Alexis. Lors d'une sortie en mer sur la côte normande, celui-ci est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ?