César 2021 : Un casting de luxe annoncé... un prix controversé disparaît

Le rendez-vous a été fixé au vendredi 12 mars 2021 pour la 46e cérémonie des César qui sera diffusée, comme tous les ans, en direct et en clair sur Canal +. Alors que l'édition de l'an passé n'a toujours pas été oubliée, avec le départ soudain d'Adèle Haenel suite au sacre de Roman Polanski désigné meilleur réalisateur pour son film historique J'accuse, l'édition 2021 se prépare.

En novembre dernier, Le Parisien avait été le premier à annoncer que la maîtresse de cérémonie avait été trouvée en la personne de Marina Foïs. A l'époque de cette annonce, les César 2021 étaient prévus pour le 26 février. Mais comme la pandémie de coronavirus toujours activement présente en France, l'évènement a finalement été repoussé de quelques jours. Le quotidien écrivait alors que Marina Foïs permettrait "d'ouvrir une nouvelle page" après les César 2020, particulièrement mouvementés. "Elle a été l'une des meneuses de la fronde contre l'ancienne direction des récompenses du cinéma : l'une des premières à prôner 'plus d'égalité, plus de diversité, moins d'a priori, plus de mélanges' dans le fonctionnement de l'Académie. Elle a fait partie, avec Michel Hazanavicius, Catherine Corsini ou Bertrand Bonello, du petit groupe qui a rédigé la tribune menant à la démission d'Alain Terzian et de l'ensemble de l'assemblée générale des César. Elle a par ailleurs été élue le 29 septembre membre du nouveau conseil d'administration", complétait Le Parisien.

Aujourd'hui, le média détient de nouvelles informations concernant la cérémonie, avec un dispositif exceptionnel et "un casting de luxe pour une édition particulière à plus d'un titre". Cette cérémonie est la première depuis la désignation de Véronique Cayla et Eric Toledano à la tête de la présidence. Roschdy Zem, lauréat en 2020 du César du meilleur acteur pour Roubaix, une lumière, qui présidera la cérémonie, succédant ainsi à Sandrine Kiberlain.

Le Parisien rapporte également que Laurent Lafitte et Blanche Gardin se joindront à Marina Foïs pour l'écriture des sketches prévus pour la grande soirée. "Le chanteur Benjamin Biolay dirigera l'orchestre des Césars", pour le côté musical de l'évènement.

Grande nouveauté et changement pour les César 2021, un prix a été supprimé, celui qui faisait tant parler chaque année : le prix du public. L'an passé, ce César avait été remis aux Misérables de Ladj Ly, passant devant Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?, pourtant premier du box-office en 2019.