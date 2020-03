Adèle Haenel partie subitement des César : qu'a-t-elle fait après ?

Parmi tous les prix remis lors de la 45e cérémonie des César qui s'est déroulée le vendredi 28 février 2020 à la salle Pleyel à Paris, et à laquelle Purepeople.com a assisté, l'un d'entre eux a tout particulièrement fait parler. Il s'agit du César du meilleur réalisateur remis à Roman Polanski pour son film J'accuse. Absent de la soirée qui récompense le meilleur du cinéma français, l'époux d'Emmanuelle Seigner a regardé la cérémonie retransmis en clair et en direct sur Canal + avec toute l'équipe de son film, dont Jean Dujardin, depuis le domicile du producteur Alain Goldman.

Au moment de l'annonce du César du meilleur réalisateur, qui était particulièrement attendue vu le contexte délicat et tendu, plusieurs personnes ont quitté la salle Pleyel. Parmi elles, Adèle Haenel qui emmène le mouvement MeToo en France. Indignée face au sacre de Roman Polanski, celle qui a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2014 pour Suzanne et celui de meilleure actrice pour Les Combattants en 2015 a quitté les lieux en criant : "La honte !". L'actrice de 31 ans a été suivie par la réalisatrice Céline Sciamma, qui se trouvait assise à ses côtés, et toute l'équipe de Portrait d'une jeune fille en feu. Adèle Haenel concourrait dans la catégorie meilleure actrice avec ce film. Le trophée en finalement revenu à Anaïs Demoustier pour son rôle dans Alice et le maire. Mais qu'a fait Adèle Haenel après avoir quitté la salle Pleyel ?