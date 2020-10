Maïwenn irritée : l'intrigue de son film dévoilée en direct, elle s'insurge

Spoiler, c'est vraiment pas bien. On imagine que c'est bien plus énervant lorsque l'intrigue de son propre film est divulguée inopinément. C'est ce qu'il s'est passé sur le plateau de C à vous (France 5), le mardi 27 octobre 2020. Maïwenn était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine afin d'assurer la promotion de son tout dernier film, ADN, en salles ce mercredi 28 octobre.

Pensant la questionner sur un point important du film, le chroniqueur Antoine Genton a dévoilé une information de taille concernant le personnage principal, Neige. De quoi susciter la colère de la réalisatrice : "Ah mais il ne faut pas le dire ! Vous avez spoilé !". Après un léger malaise en plateau, Anne-Elisabeth Lemoine s'excuse. "Pardon, on s'est enflammés, c'est parce qu'on a aimé le film", a-t-elle sourit.

Pas facile de sortir un film en plein couvre-feu, et peut-être en plein confinement (suivant les annonces du gouvernement ce mercredi soir). Maïwenn avoue, comme ses collègues, avoir "hésité" avant de décider de maintenir sa date de sortie. "J'étais à la gare, sur mon portable, et je regardais l'annonce de Macron et tout de suite, je me suis dit : "Mais non, il faut rester en fait, il faut au contraire lutter. La vie continue, puis j'avais vraiment envie de passer à autre chose."

Cette sortie est aussi une manière de défendre le cinéma d'auteur. "Tout le monde va se ruer sur les plateformes et je trouve ça important, même avec le couvre-feu, de sortir et de voir des films", conclut Maïwenn. Espérons que cette décision de maintenir le film était la bonne. Une méthode qui a payé pour Albert Dupontel, dont le nouveau film a chiffré à 600 000 tickets vendus en première semaine.