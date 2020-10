Albert Dupontel ne s'appelle pas Albert Dupontel... Découvrez sa véritable identité

Le 21 octobre 2020, pour peu que vous alliez très tôt au cinéma, vous pourrez découvrir Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel. Dans cette comédie, trois écorchés se croisent, se reconnaissent et se lancent dans une quête commune improbable. Cette odyssée loufoque met en scène le réalisateur, qui tient l'un des rôles principaux, mais aussi Virginie Efira et Nicolas Marié. Bien sûr, l'affiche aurait pu ne jamais porter ces noms. Tout particulièrement celui de l'homme à l'origine du projet... puisqu'il porte depuis des années un pseudonyme.

Quand on me demande mon nom, je sors ce qui me passe par la tête

Eh non, Albert Dupontel n'est pas son vrai nom. En réalité, le cinéaste s'appelle Philippe Guillaume, mais il avait modifié son identité pour contourner les obligations familiales. "Il faut bien comprendre l'origine de ce changement, rappelle-t-il dans les colonnes de L'Obs. J'ai 22 ans, j'arrête l'école de médecine, je suis en rupture d'études, perdu, je pousse par hasard la porte d'un cours de théâtre. Je suis fasciné par ce que je découvre et, quand on me demande mon nom, je sors ce qui me passe par la tête pour ne pas que mon père soit au courant. Mon père sortait d'une ferme rustique des Côtes-d'Armor. Sa fierté, c'était d'être devenu médecin et d'avoir offert un autre destin social à mes frangines et moi. J'ai une soeur pharmacienne, une autre avocat. Sauf que moi, je suis parti ailleurs."

J'ai pris un avocat, nous avons demandé à ce que ce soit retiré

Avec le recul, bien sûr, papa a largement de quoi être satisfait. Mais Albert Dupontel s'est trop largement attaché à ce sobriquet pour retrouver, officiellement, sa réelle identité. Il a même essayé de faire en sorte que l'information circule. "Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, explique l'acteur de 56 ans. Vous connaissez mon vrai nom grâce à Wikipédia, que je surnomme WikiPétain. Quel besoin de savoir ces choses-là ? J'ai pris un avocat, nous avons demandé à ce que ce soit retiré, et on nous a répondu que l'information était sortie au 'Journal officiel'. On m'a refilé une distinction dont je me fous, genre chevalier des Arts et Lettres, et là-dessus mon état civil est sorti. Or, Wikipédia étant une plateforme juridique 'offshore', on ne peut pas intervenir légalement. C'est dramatique. Que je veuille protéger mes enfants, qui portent mon vrai nom, ils s'en foutent..."

Retrouvez l'interview d'Albert Dupontel dans L'Obs, n° 2920 du 15 octobre 2020.