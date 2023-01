Virginie Efira a scotché Niels Schneider : l'acteur raconte son coup de foudre total pour elle

En 2018, Niels Schneider (35 ans) rencontrait pour la première fois Virginie Efira (45 ans) sur le tournage du film Un amour impossible. Envoûté par l'actrice dès le premier regard, le jeune homme avait eu un véritable coup de foudre pour la jolie blonde comme il le racontait dans l'émission Je t'aime etc le 28 janvier 2020. Terrorisé par ses sentiments et par la comédienne, il était même persuadé qu'ils étaient prédestinés à se rencontrer. Convaincu d'avoir trouvé son âme soeur, l'homme était très mal à l'aise et effrayé par cette attirance si forte qu'il ressentait pour elle. "J'avais la certitude qu'on allait vivre une histoire...", avait-il confié.

"Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qui se passe réellement. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la PA-NI-QUE", révélait le comédien, qui adoptait pourtant un comportement très froid avec l'actrice. "Toute l'équipe pensait qu'on se détestait, avait-il expliqué. On ne se disait pas un mot. Quand on était trois par exemple et qu'il y avait une personne qui partait, je me disais 'Han nan, je vais me retrouver seul à côté d'elle.'"

Fou de la maman d'Ali (9 ans, née de l'union entre Virginie Efira et Mabrouk El Mechri), il a également endossé un nouveau rôle, celui de beau-père. Très attaché à la petite fille de la comédienne, l'acteur a révélé prendre beaucoup de plaisir à s'en occuper. Protecteur, il veille d'ailleurs déjà à ce que la fillette soit féministe.

Elle adore jouer à la poupée

Interviewé par le magazine Paris Match en 2020, il avait ainsi raconté avec tendresse : "J'ai une belle-fille et elle adore jouer à la poupée. Spontanément, j'étais plutôt du genre à me dire : 'Mais par quoi est-elle déterminée pour avoir envie de jouer à la poupée ? Non, joue avec autre chose !' (...) Je suis féministe jusqu'au bout des ongles."

Côté carrière, Niels Schneider a remporté le Trophée Chopard au Festival de Cannes 2011, le César du meilleur espoir masculin pour Diamant noir en 2017, le prix de la Meilleure interprétation masculine pour Sympathie pour le diable au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz 2019 et le prix de la Meilleure interprétation masculine pour Sentinelle sud au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz 2021.