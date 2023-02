Salma Hayek amoureuse aux Brit Awards : baiser avec François-Henri Pinault, plusieurs stars exposent leur poitrine

Vendredi 10 février, Les Victoires de la musique ont remis leurs trophées à la Seine musicale (Boulogne-Billancourt), récompensant largement Stromae, Angèle et Orelsan. Serge Lama a fait dans l'émotion en recevant une Victoire d'honneur pour sa carrière, lui qui ne veut chanter et qui a bouleversé avec son discours d'adieux. Le lendemain, samedi 11 février, ce sont les artistes anglophones qui ont eu droit à leur grande cérémonie, une soirée organisée à l'O2 Arena de Londres.

L'événement a attiré de nombreuses stars sur le tapis rouge, issues du monde de la musique, ou non. Salma Hayek a fait forte impression à Londres dans son look entièrement noir. L'actrice mexicaine de 56 ans a misé sur une robe en cuir sans manche épousant sa silhouette, associée à une paire de bottines à très hauts talons et un gros collier scintillant côté bijoux. Ses cheveux noirs étaient lâchés et ondulés. Salma Hayek a attiré tous les regards en solo mais pas seulement. Pour cette grande soirée des Brit Awards, la comédienne était accompagnée de son époux, l'homme d'affaires et milliardaire français François-Henri Pinault, à qui elle est mariée depuis 2009 et avec qui elle a renouvelé ses voeux en 2008. Les amoureux ont partagé un tendre baiser lors du phocall, une sortie très love qui survient après que Salma Hayek a fait quelques confidences sur son couple à Glamour.

L'héroïne du biopic Frida s'était notamment confiée de manière déroutante sur le mariage et sa non-envie d'épouser François-Henri Pinault. "Je ne croyais pas au mariage. Je ne voulais pas non plus l'épouser, indique-t-elle. Il a essayé pendant longtemps. Je disais oui, puis je finissais par ne pas y aller. Et il est resté là à attendre", a-t-elle notamment expliqué. Marié depuis plus de dix ans, Salma Hayek et François-Henri Pinault filent depuis une histoire d'amour sans nuage, marquée par la naissance de leur fille Valentina il y a quinze ans.

Harry Styles grand gagnant, poitrines et ventre ronds de sortie

Déjà auréolé d'un Grammy la semaine dernière, Harry Styles a été désigné artiste de l'année lors des Brit Awards. "Cette nuit a été vraiment, vraiment spéciale pour moi et je ne l'oublierai jamais", a savouré le chanteur, également récompensé des prix d'album de l'année et meilleur album pop pour Harry's House, ainsi que celui de chanson de l'année, avec As It Was.

Bien que non-genrée depuis 2022, dans un souci de récompenser les candidats "uniquement pour leur travail et leur musique", la catégorie artiste de l'année n'a cette fois vu concourir que des hommes, après la victoire d'Adèle lors de la dernière édition. "Je suis très conscient de mon privilège ici ce soir", a expliqué Harry Styles, qui a dédié cette récompense à ses consoeurs pressenties dans la liste finale mais qui n'ont finalement pas été nommées pour la récompense phare de la cérémonie.

C'est en revanche bien une femme qui a raflé les prix d'artiste international et meilleure chanson de l'année : la superstar américaine Beyoncé, toutefois absente de la soirée. Devenue il y a une semaine à Los Angeles l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, elle a notamment devancé Taylor Swift et Kendrick Lamar dans la première des deux catégories.

La cérémonie a aussi permis à des jeunes talents de prendre la lumière, comme la formation de rock indé Wet Leg, sacrée groupe de l'année et dans la catégorie de meilleur artiste émergent. L'un de ses membres a lancé un "J'em***** les Tories", qui a reçu des applaudissements du public mais été "bipé" à la télévision. Le programme était par ailleurs retransmis par la chaîne ITV.

Lors du photocall, les stars se sont lâchées, Charlie XCX, Ashnikko et Rina Sawayama dévoilant leur poitrine, Jessie J (à nouveau enceinte après avoir été victime d'une fausse couche en 2021) et Kamille exposant leur ventre rond. David Guetta était également présent, accompagné de son fils Elvis.