Victoires de la musique : adieux déchirants de Serge Lama affaibli, "j'ai eu une belle vie"

Les Victoires de la musique, c'est terminé ! La 38ème cérémonie diffusée sur France 2 ce vendredi 10 février a vu Orelsan rafler 3 prix (celui de la Chanson originale, du concert et de la création audiovisuelle), faisant de lui l'artiste le plus primé de l'histoire de l'émission, dépassant Johnny Hallyday. Stromae, Pierre de Maere ou encore Angèle ont eux aussi été mis à l'honneur, à l'image de Serge Lama. Le chanteur était présent au cours de la soirée pour recevoir le prix d'honneur des Victoires, récompensant l'ensemble de sa carrière musicale.

Serge Lama a débarqué très élégant, en costume sombre. Il s'est vu remettre la statue par Calogero, qui lui a rendu hommage avant de le laisser entamer son propre discours. C'est "très ému" que Serge Lama a pris la parole sous une horde d'applaudissements du public présent à la Scène musicale : "Ce soir j'ai une Victoire, je suis très ému. Je suis très ému car c'est peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer debout" a-t-il débuté avant d'entrer dans le vif du sujet.

"C'est certainement la dernière fois puisque vous le savez j'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre. Je ne veux pas chanter assis...". Affaibli physiquement en raison de ses 80 printemps, Serge Lama préfère choisir de partir plutôt que sa santé ne le fasse à sa place : "J'ai eu une belle vie, j'ai fait le métier que je voulais faire depuis l'âge de 11 ans." Pour Serge Lama, rien à regretter, d'autant plus qu'il a réussi le challenge qu'il s'était fixé quand il a choisi la chanson : remplir l'Olympia.

C'est fini maintenant

La décision de Serge Lama remonte au mois de septembre dernier. Et l'artiste n'a apparemment pas envie de revenir dessus, contrairement à Michel Sardou dont la retraite a finalement été écourtée. A l'époque, l'interprète de Je suis malade s'était confié au micro de RTL : "Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut savoir qu'on vieillit, que mon corps me fait beaucoup souffrir, que j'ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe et que donc voilà, il y a un moment il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté. Alors j'ai décidé que c'était fini. C'est mon dernier album."

En guise de consolation, Serge Lama survole ses années d'activité et le succès qu'il a rencontré, une chance qui n'est pas donnée à tout le monde : "J'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album déjà, à près de 80 ans puisque moi j'étais quand même un homme de voix, donc c'est compliqué d'être à la hauteur de ce qu'on a été. Donc maintenant, je pense que c'est bien que ce soit le dernier round. C'est fini maintenant." Les fans continueront à faire résonner sa musique, c'est certain.