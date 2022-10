"C'est pas bien" : Serge Lama sans filtre sur ses 35 ans d'écart avec sa femme Luana

Serge Lama est l'invité du Portrait de la semaine de Sept à huit diffusé ce dimanche 30 octobre sur TF1. Interrogé par Audrey Crespo-Mara, le chanteur de 79 ans, qui a sorti son dernier album Aimer le 7 octobre dernier, se confie sur sa différence d'âge avec sa femme Luana de 35 ans sa cadette et aussi sur sa fin de vie.

Cela fait maintenant vingt ans que Serge Lama vit le parfait amour avec sa compagne Luana avec laquelle il s'est marié en février 2021. "Mon dernier amour et mon seul amour qui est bâti sur des fondations solides, dit-il en parlant de sa femme, dans l'extrait diffusé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit : 'Mais, t'es égoïste ! Cette fille elle est jeune. Et puis, tu vas lui faire du mal quand tu vas disparaître etc...' Je me suis dit toutes ces choses-là. Puis, elle a été plus forte que moi. Je vois dans ses yeux qu'elle est heureuse avec moi."

On ne doit pas aimer un vieux

Dans l'album Aimer, Serge Lama et sa femme Luana chantent en duo sur le titre Aime-moi. Une phrase de l'album interpelle Audrey Crespo-Mara : "Tu ne peux te nourrir de restes. On ne doit pas aimer un vieux". "Oui, je le pense vraiment, réagit Serge Lama. On ne doit pas aimer un vieux mais c'est pourtant ce qui se passe. Parce que c'est pas bien... Vous savez les vieux, ce sont des bouffeurs de vie." Le chanteur suggère même à sa femme de retrouver l'amour après lui : "C'est la moindre des choses quand-même, dit-il. Ce serait très égoïste de ma part de penser que la vie s'arrête après moi." Pourtant, à en croire ce dernier, sa femme préfère ne pas y penser : "Elle ne veut surtout pas qu'on parle de ça ! C'est tabou."