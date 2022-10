Serge Lama marié à Luana, 35 ans de moins : "J'avais peur de la gâcher"

La musique et Serge Lama, c'est terminé. A l'aube de ses 80 printemps, l'artiste a choisi de tirer sa révérence en sortant un ultime album. Cette décision n'a pas été facile à prendre mais s'est présentée comme une évidence. "J'avais prévu une tournée. Après le confinement, je ne pouvais plus chanter, ça m'a complètement cassé physiquement. [...] Même si dans ma tête tout va bien, je me sens handicapé. Je refuse que le public me voit comme ça", explique-t-il dans le nouveau numéro de Paris Match. S'il y en a une dont il ne pourra pas se cacher en revanche, c'est Luana, sa femme, à qui il a dédié tout son album.

Cette dernière oeuvre, Serge Lama a choisi de l'appeler Aimer, une belle manière de déclarer sa flamme à celle qu'il a épousée en février 2021. A l'époque pourtant, il n'aurait jamais pensé lui passer la bague au doigt. Non pas par manque d'envie et d'engagement, mais par amour, paradoxalement. 35 ans séparent les amoureux, un gap conséquent qui a fait réfléchir le chanteur : "Il y a une chanson que j'ai écrite à ma femme, Luana, et qui dit : 'C'est pourquoi je te dis adieu.' Elle a 44 ans et, malgré l'amour, à un moment je me suis dit que je ne pouvais pas rester avec elle. J'avais peur de la gâcher."

Le couple a discuté, échangé pour en arriver à la même conclusion : la séparation n'est pas une option envisageable. L'amour a été bien plus fort : "Finalement, elle non plus n'avait pas envie de cette chanson. On s'est épousés l'an passé. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Cet album lui est dédié. Notre histoire d'amour dure depuis 20 ans. J'étais avec elle même en étant encore marié."

Pour rappel, avant de passer devant monsieur le maire avec Luana, Serge Lama était marié à Michèle Potier, la mère de son fils Frédéric. Mais en 2016, après plus de quarante-cinq ans de bonheur, sa femme décédait brutalement à 71 ans, emportée par un accident vasculaire cérébral. Un drame pour l'interprète de Je suis malade : "Michèle était tout pour moi. Cette femme était unique et irremplaçable. C'était l'amante, la confidente. [...] Elle était à la fois ma femme, ma mère et ma meilleure amie. Je lui avais tout confié... Aujourd'hui, je suis d'autant plus désemparé que j'ai toujours pensé partir le premier."

L'intégralité de l'interview de Serge Lama est à découvrir dans le numéro du 13 octobre 2022 de Paris Match.