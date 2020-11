Serge Lama : Son mariage avec Michèle, "l'amour de sa vie", 45 ans de bonheur

Serge Lama et Michèle Potier formaient un des couples légendaires de la chanson française. À l'occasion de la participation de l'interprète à La boîte à secrets (France 3), le vendredi 6 novembre 2020, nous revenons sur son mariage marquant avec Michèle Annie Potier. Tout a commencé en 1969, à Chamonix. Elle est mariée et a déjà un enfant en bas âge, et lui connait une gloire naissante.

Grâce à Michèle Potier, Serge Lama écrit son texte le plus célèbre : Je suis malade, sorti en 1973, né de son désespoir de ne pas être avec la femme qu'il aime. Ils forment finalement un couple en 1971, et se marient dix ans plus tard, en 1981, et accueillent un an plus tard un petit garçon prénommé Frédéric, aujourd'hui âgé de 32 ans. Après 45 ans d'amour, de célébrité, de soirées et de vie de famille, Michèle Potier est décédée d'un accident vasculaire-cérébral, en 2016, laissant derrière elle son mari et son fils.

"Michèle était tout pour moi. Cette femme était unique et irremplaçable. C'était l'amante, la confidente. Et même si ce n'est pas le rôle d'une épouse, elle a été la mère que je n'ai pas eue : d'une abnégation totale, s'oubliant pour les autres. Elle était à la fois ma femme, ma mère et ma meilleure amie. Je lui avais tout confié... Aujourd'hui, je suis d'autant plus désemparé que j'ai toujours pensé partir le premier. Je n'arrive pas encore à réaliser sa disparition", confiait le chanteur à Paris Match au moment de la disparition de son épouse.

Comme le rapporte un portrait du chanteur réalisé par le Journal du Dimanche, avec Michèle Potier, Serge Lama a "toujours fait appartement séparé". C'est d'ailleurs seule, dans la résidence secondaire du couple, qu'elle a succombé à un AVC.

Deux ans après la mort de son épouse, Serge Lama évoquait des "blessures" insurmontables dans les colonnes de Gala. "Je n'imaginais absolument pas que ça pouvait m'arriver, alors quand vous vous prenez un coup pareil sur la tête, il n'y a rien qui peut vraiment apaiser. Le temps soulage un peu, mais ce sont des blessures qui ne se ferment jamais", déplorait-il.