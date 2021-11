Serge Lama fou amoureux de Luana, malgré leur grande différence d'âge : ils répondent aux critiques

Marié depuis février 2021 à Luana Santonino, Serge Lama est un homme amoureux et comblé. Après des fiançailles à Liliane Benelli - décédée d'un accident de la route tragique en 1965 - et un mariage avec Michèle Potier (de 1991 à 2016) qui était la mère de son fils Frédéric (né en 1981), l'interprète a confié aux journalistes de Gala à quel point il était heureux avec son épouse.

"Luana sait les choses qui me vont. On s'est appris mutuellement, pour le meilleur...et le meilleur (...) C'est la vérité, pas de la fanfaronnade" explique-t-il à propos de sa femme, de 35 ans sa cadette, dans l'édition du 11 novembre. Un mariage inattendu pour le chanteur alors âgé de 78 ans ! "J'étais la première surprise. Je ne m'attendais pas à cette demande", révèle Luana.

Quant aux critiques par rapport à sa différence d'âge avec sa femme (44 ans), l'interprète des titres D'aventures en aventures et Je suis malade n'y prête pas attention et préfère savourer chaque instant de son idylle avec son assistante et manageuse. "Luana ne fait pas de racisme anti-âge. Elle comme moi préférerions que j'aie 68 ans plutôt que 78", indique-t-il avec humour, tandis que Luana ajoute, avec beaucoup d'amour : "Je pense que ça nous rapproche et nous profitons chaque jour, en conscience, de la chance qui nous est donnée."

Après un mariage civil en février 2021, le couple s'est dit "oui" au cours d'une cérémonie religieuse en septembre 2021 à l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou. Très pieuse, la jeune femme tenait absolument à s'unir au chanteur avec la bénédiction d'un prêtre. "J'avais envie de lui offrir ce moment qui va au-delà des mots. Le mariage civil sous la neige était chouette, mais l'église, la robe, le serment, C'était merveilleux", confie Serge Lama.

