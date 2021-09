Mariage de Serge Lama et Luana : des mariés radieux à l'église, un célèbre chanteur invité

Serge Lama est un homme heureux, et remarié. On l'apprenait début 2021, le chanteur a épousé Luana Santonino, son assistante de 44 ans le 11 février 2021, jour de son 78e anniversaire. Paris Match, invité à la noce, avait même publié des photos de la cérémonie civile à la mairie du 7e arrondissement de Paris. On apprenait alors que c'est Rachida Dati qui avait uni le couple.

Ce samedi 4 septembre, Vincent Niclo vient de publier sur son compte Instagram une tendre vidéo des époux, juste après leur cérémonie de mariage. Sur une seconde vidéo, on découvre que l'artiste de 46 ans a chanté l'Ave Maria à l'église lors de l'union. En légende, il félicite chaleureusement les mariés : "Tous mes voeux de bonheur aux jeunes mariés Luana et Serge. Quel joie et honneur d'avoir pu chanter cet Ave Maria pour vous unir dans ce lieu sacré. Oh grand Serge! Toi, l'ami, le poète, l'immense artiste, tu représentes tant à mes yeux. Je n'oublierai jamais cette cérémonie. Merci Luana pour ce moment suspendu. Je vous aime fort".