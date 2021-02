Serge Lama en couple avec Luana quand il était marié à Michèle, une situation acceptée par les deux femmes

Le 11 février 2021, Serge Lama s'est remarié à la mairie du 7e arrondissement de Paris avec Luana. Le chanteur, qui vivait sa romance dans la plus grande discrétion depuis le début des années 2000, a longtemps été marié à Michèle, jusqu'à son décès en 2016. Dans Paris Match, les jeunes mariés se sont exprimés sur leur belle histoire et sur comment ils avaient géré du temps où l'ex-femme de l'artiste était en vie.

En 1991, Serge Lama épouse Michèle Potier après quelques histoires de coeur et un drame, la mort de sa fiancée Liliane Benelli dans un accident de voiture. Le couple vit alors un mariage heureux marqué par la naissance d'un petit garçon prénommé Frédéric ; son épouse étant déjà maman d'un jeune Nicolas. Mais la romance s'étiole jusqu'à ce que les époux actent leur séparation sans passer par la justice pour officiellement divorcer. Ainsi, quand Serge Lama rencontre Luana Santonino en 2002, point de drame amoureux. "Nous n'étions plus ensemble depuis des années. Notre 'histoire de corps' était terminée. D'ailleurs, nous avions toujours vécu séparément (...) L'amour s'était transformé en amitié, en une grande loyauté", raconte l'interprète de Je suis malade.

Serge Lama raconte alors à Michèle avoir rencontré Luana et entame sa nouvelle histoire de coeur, d'abord à distance, celle-ci vivant en Suisse où elle est prof de sport. Puis, il l'a fait venir à Paris et elle devient alors petit à petit son assistante puis sa manager. Mais le grand public ne sait rien de ce qu'il se passe dans l'ombre. "J'ai toujours accepté de rester à ma place (...) Et puis, le cercle d'amis au courant était de plus en plus large", précise Luana. Sa présence est très bien acceptée par la famille et les proches du chanteur, y compris son fils. Une entente si parfaite que Luana et Serge passent deux semaines chaque été à la campagne, chez Michèle ! Le trio se trouve aussi parfois à Paris, dans l'appartement de l'artiste et Noël se fête chaque année avec toute la famille réunie.

Signe ultime que Luana Lama (44 ans) est définitivement une membre du clan, elle est devenue la marraine de la fille de Frédéric.

