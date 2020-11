Serge Lama : Son terrible accident qui a tué sa compagne... et le frère d'Enrico Macias

Ils ne sont pas liés que par leur passion pour la musique. Ils sont aussi connectés, à vie, par un terrible drame. Le 12 août 1965, Serge Lama a été victime d'un accident de la route. Au volant du véhicule : Jean-Claude Ghrenassia, le régisseur de sa tournée et le frère d'Enrico Macias. Le chanteur est sorti vivant du choc. Mais ce n'est pas le cas de tous les autres passages présents dans la Peugeot 404 qui s'est écrasée contre un arbre. "Je n'avais qu'un seul frère et je l'ai perdu, expliquait l'interprète de L'Oriental en début d'année sur le plateau de La boîte à secrets, sur France 3. Serge Lama en a gardé des séquelles, Je dois dire que j'ai eu peur qu'il m'en veuille mais pas du tout. C'était mon frère qui conduisait."

Ma compagne est décédée

L'histoire a plusieurs décennies, mais Serge Lama a du mal à s'en remettre. Emotionnellement et moralement, bien entendu, mais aussi physiquement. "Vous savez, ma jambe droite me porte depuis 55 ans, racontait-il à Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C à Vous. Ma jambe gauche, c'est comme si j'avais une prothèse, je ne la sens pas depuis l'accident de la route dont j'ai été victime, où ma compagne est décédée, où il y avait le frère d'Enrico Macias... 55 ans sur la même jambe, ça fait beaucoup." A l'époque, il n'était qu'un jeune homme de 22 ans qui tentait de faire entendre sa voix. En couple avec la pianiste Liliane Benelli, il avait toute la vie devant lui...

Je lui en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours

Le destin a semé bien des embûches sur leurs chemins mais ils ne sont jamais devenus ennemis. Ils sont, au contraire, unis par une sorte de tristesse commune. Enrico Macias voue une admiration sans pareille à Serge Lama, qui a surmonté l'accident pour devenir la star de la chanson française que l'on connait si bien aujourd'hui. Il considère qu'il a, quelque part, "remplacé" son frère Jean-Claude. "Je me suis remis debout tant bien que mal, confirme le chanteur accidenté, de son côté. Remettre les pieds sur scène, comme certains disent les pieds dans l'eau. J'aime être sur scène. Enrico Macias m'a donné cette possibilité de réapprendre à bouger mes pieds et mes jambes. Je lui en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours." Leur partition s'est peut-être écrite dans la douleur, mais elle scelle une amitié immortelle...