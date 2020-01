Serge Lama affaibli : il a pris "des décisions drastiques"

Le 1er janvier, Serge Lama publiait ses voeux sur Facebook et annonçait une triste nouvelle à ses fans : il ne se produira plus en province. Le chanteur, dont la santé est déclinante depuis quelques années, doit s'économiser physiquement. C'est ce qu'il a redit dans C à vous, sur France 5, le 27 janvier.

Questionné par l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine sur sa décision d'arrêter les tournées aux quatre coins de la France, Serge Lama est revenu sur son état de santé fragile, notamment sur son problème à la jambe. "Vous savez, ma jambe droite me porte depuis 55 ans. Ma jambe gauche, c'est comme si j'avais une prothèse, je ne la sens pas depuis l'accident de la route dont j'ai été victime où ma compagne est décédée, où il y avait le frère d'Enrico Macias... 55 ans sur la même jambe, ça fait beaucoup. La dernière tournée, celle qui précède, j'ai senti que l'heure était peut-être venue de prendre des décisions drastiques", a confié Serge Lama. "La province, ce sera terminé. Si par la suite, mon état physique me permet encore de faire de la scène, il vous faudra venir me voir à Paris. Mais laissons parler le destin...", disait-il sur Facebook.

Le chanteur faisait ainsi référence à l'accident de voiture dans lequel il s'était retrouvé en 1965 près d'Aix-en-Provence. À l'époque, il partageait le véhicule avec son régisseur, Jean-Claude Ghrenassia – frère d'Enrico Macias –, qui conduisait. Ce dernier n'était jamais sorti du coma... Quant à Liliane Benelli, alors fiancée avec Serge Lama, elle était morte sur le coup. L'interprète des tubes Je suis malade, Les P'tites Femmes de Pigalle ou D'aventure en aventure avait été immobilisé pendant un an et demi et opéré 14 fois !

Serge Lama a aussi fait une annonce à ses fans au cours de l'émission. "Je vais faire un dernier album dont j'ai la prétention de penser qu'il est plutôt... ["pas mal", termine pour lui Patrick Cohen, NDLR]. En tout cas, je vais vous dire, au moins les chansons. Après, comment je vais les interpréter, c'est une autre histoire. J'ai beaucoup bossé", a-t-il confié. Nul doute que son public se précipitera pour acheter son ultime projet musical.