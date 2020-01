Serge Lama dévoile que sa santé est déclinante : "J'ai compris que c'était cuit"

L'année 2020 s'annonce compliquée pour le chanteur Serge Lama. Le populaire interprète des tubes Je suis malade, Les P'tites Femmes de Pigalle ou D'aventure en aventure fait ses adieux à ses fans. La raison ? Un état de santé de plus en plus inquiétant.

Sur Facebook, le 1er janvier, Serge Lama a pris la parole pour informer ses fans qu'il donnait son dernier tour de piste à cause de son corps qui lâche. "Mes chers amis, bonne année 2020. Chiffre carré dans une France qui ne tourne plus rond. J'entends vos craintes, vos peurs, vos problèmes et je ne peux malheureusement faire qu'une seule chose pour vous, CHANTER. C'est, avec ECRIRE, la seule chose que je sais faire et, malheureusement, chanter pour la dernière fois en province. Adieu Bordeaux, Adieu Toulouse, Lille, Lyon, Rennes, Marseille et sa région, Nantes, Strasbourg et j'en oublie et j'en oublie. C'est une triste litanie pour moi aussi. Tant de souvenirs me rattachent à vos belles régions", annonce-t-il d'entrée de jeu.

Serge Lama, dont la santé est fragile depuis quelques années, a ensuite admis que cette décision de quitter la scène tournait dans sa tête mais qu'il ne ferait pas machine arrière. "Je n'ai qu'une parole et je ne reviendrai pas sur cette décision. Je vous avais dit que le baromètre serait mon corps et que je chanterais tant que mes jambes me porteraient (je devrais d'ailleurs écrire 'ma' jambe car depuis 55 ans, depuis ce fameux accident, c'est elle qui me porte, l'autre n'est qu'un appui instable). Mais maintenant, elle me dit basta ! C'est pendant la dernière tournée que j'ai compris que c'était cuit et que tenir le rythme des voyages était devenu trop exigeant pour moi", a-t-il ajouté.

Le chanteur, reconnaissant envers ses fans d'avoir pu mener sa barque dans la musique aussi longtemps, a tenu "à faire l'ultime effort" pour les remercier, ajoutant qu'il leur devait sa "carrière en réalité". "La province, ce sera terminé. Si par la suite, mon état physique me permet encore de faire de la scène, il vous faudra venir me voir à Paris. Mais laissons parler le destin...", termine-t-il. "J'espère qu'il se montrera raisonnable et qu'il ne fera pas le concert de trop", a toutefois nuancé un membre de sa maison de disque, cité par Ici Paris.