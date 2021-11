"Si je n'avais pas insisté..." : Serge Lama évoque la mort tragique de sa fiancée

Les années passent mais le chagrin reste. Invité sur le plateau de Vivement Dimanche, dimanche 31 octobre 2021, Serge Lama a évoqué sa carrière et sa vie privée. Il est notamment revenu sur l'un des plus grands drames de sa vie. Le 12 août 1965, la vie du chanteur a complètement été chamboulée puisqu'il a perdu son tout premier amour : Liliane Benelli. Un drame qu'il a abordé en toute transparence...

Pour rappel ce soir-là, Serge Lama - alors en tournée dans le sud de la France - était en voiture avec sa fiancée et Jean-Claude Ghrenassia, frère d'Enrico Macias, qui conduisait la voiture. A la sortie d'Aix-en-Provence, il y a eu un accident. Un drame qui a non seulement coûté la vie du frère d'Enrico Macias mais aussi celle de sa fiancée.

Face à Michel Drucker, l'époux de la belle Luana est revenu sur cette "femme tout à fait exceptionnelle". Plus de cinquante ans après les faits, l'artiste a confié se sentir toujours coupable de la mort de son ex-compagne. "Je me sentais responsable, parce que c'est moi qui avais insisté pour qu'elle soit pianiste du programme avec Marcel Amont. Si je n'avais pas insisté, elle ne serait peut-être pas venue avec moi dans la voiture", a-t-il expliqué.

Au sujet du conducteur, Serge Lama s'est également exprimé sur ce "malheureux". D'après lui, cette mésaventure aurait pu être évitée si le frère d'Enrico Macias avait un peu plus d'expérience : "Il débutait dans la conduite. Il venait de passer son permis et je sentais bien qu'il y avait des dangers. Et puis il était sur deux tournées en plus, fatigué..."

Reçu sur le plateau de La boîte à secrets, en février 2020, Serge Lama avait déjà fait de lourdes révélations sur cet accident. Notamment sur son amitié avec l'interprète de Solenzara. "Enrico Macias m'a donné cette possibilité de réapprendre à bouger mes pieds et mes jambes. Je lui en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours", avait-il expliqué.