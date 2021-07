Enrico Macias et la mort de son frère : un accident qui a aussi tué la fiancée de Serge Lama

Le 12 août 1965 est une date qui restera à jamais ancrée dans les esprits de Serge Lama et d'Enrico Macias. Car c'est le jour où un terrible accident a frappé l'interprète de Je Suis Malade de plein fouet. Alors en tournée dans le sud de l'Hexagone, Serge Lama était installé dans une Peugeot 404 aux côtés de Jean-Claude Ghrenassia, frère d'Enrico Macias, qui était au volant, et de Liliane Benelli, sa compagne de l'époque. Et à la sortie d'Aix-en-Provence, ces derniers ont été victimes d'un terrible accident. Un drame qui a coûté la vie du frère d'Enrico Macias, mais aussi celle de sa fiancée.

Durant une interview accordée en février 2020 dans La Boîte à Secrets, sur France 3, l'homme qui a sauvé la vie d'une petite fille est revenu sur cette histoire qui le lie à Serge Lama. "Je n'avais qu'un seul frère et je l'ai perdu", a-t-il expliqué, Serge Lama en a gardé des séquelles. Je dois dire que j'ai eu peur qu'il m'en veuille, mais pas du tout. C'était mon frère qui conduisait." Sur le plateau, ce dernier a également partagé toute l'admiration qu'il a pour Serge Lama. Il "a doublé de courage, alors qu'il était diminué physiquement", a-t-il partagé, non sans émotion. Et de poursuivre : "Il est devenu une très grande star de la chanson française. Il a surmonté l'accident et il ne m'en a jamais voulu."

Une amitié indéfectible

Également présent sur le plateau, Serge Lama s'est également épanché sur cette mésaventure. Suite à la mort de Liliane Benelli, l'artiste a confié à quel point cela a été dur pour lui de s'en remettre. Il a ainsi expliqué qu'il a tout fait pour se remettre "debout tant bien que mal" et aller de l'avant. "Enrico Macias m'a donné cette possibilité de réapprendre à bouger mes pieds et mes jambes. Je lui en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours", a-t-il annoncé.

Suite à cet accident, Serge Lama avait plusieurs fractures et a été immobilisé pendant plusieurs mois. Invité en février 2018 dans 20h30 Le Dimanche sur France 2, le chanteur a d'ailleurs partagé un témoignage poignant sur son handicap. "Un jour, on se lève, on ne peut plus courir, on ne peut plus marcher", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Moi, je marchais énor­mé­ment, je ne pouvais plus marcher comme je marchais avant et il y a quelque chose qui est cassé, mais on ne sait pas quoi." Après plus de quatorze opérations à la jambe, le père de Frédéric a conclu son histoire en partageant que ce qui l'a aidé à surmonter cette dure épreuve est sa passion pour la musique.