Enrico Macias a sauvé la vie d'une petite fille de 4 ans, née avec 4 tumeurs au cerveau

La musique fait parfois des miracles. Celle d'Enrico Macias a, par exemple, sauvé la vie d'une petite fille il y a douze ans. Née avec quatre tumeurs au cerveau, victime de dyspraxie, Noa R. pouvait subir jusqu'à 160 crises d'épilepsie par jour, comme le raconte sa mère, Nora, au journal Le Parisien. Plongée dans le coma alors qu'elle n'avait que 4 ans, elle s'est réveillée en entendant le titre Tous les soleils de l'amitié résonner dans sa chambre d'hôpital, choisie par son père, fan de l'artiste. "Elle a répété Papa ayik ayik, se souviennent ses parents. Elle voulait dire : Papa musique."

J'ai cru à un fantasme de fan

Une fois éveillée, Noa a pu être opérée. Touché par ce prodige, Enrico Macias est devenu le parrain de guérison de Noa, mais aussi son parrain de chanson. Car la jeune fille, 16 ans aujourd'hui, est passionnée de scène, de partitions et de vocalises. "Cette histoire est unique, s'émerveille Enrico Macia. Quand son père me l'a racontée les larmes aux yeux, j'ai cru à un fantasme de fan. Mais je me suis renseigné et je sais que c'est vrai. C'est fou. Cette chanson dit 'Réveille toi, c'est beau la vie. Même si ton coeur a des ennuis'. Et c'est ce qui s'est passé pour Noa. Je suis très attaché à elle. Et je ferai tout pour qu'elle réalise son rêve de devenir chanteuse. Elle commence, mais elle a déjà une oreille et une mémoire exceptionnelles. C'est un deuxième miracle."

L'année 2020 a été compliquée pour Enrico Macias. Touché par le coronavirus, puis victime d'une chute terrible dans le quartier des Grands-Boulevards, dans le 2e arrondissement de Paris, le chanteur a enchaîné les pépins de santé. Ce qui ne l'a pas empêché d'enregistrer en studio, en décembre dernier, un duo avec Noa R. intitulé Enfants des étoiles. À plusieurs reprises, l'artiste a fait monter sa filleule de coeur sur scène. Elle sortira prochainement son premier album, prévu cet été 2021... juste avant qu'Enrico Macias ne révèle son trentième opus, en octobre. Un joli début de carrière pour la jeune fille qui entonnera, entre autres, Ne t'en va pas, un texte écrit par Marc Lavoine. Sacré entourage...