Enrico Macias : Guéri du coronavirus grâce à un mystérieux traitement

Invité spécial de l'émission animée par Pascal Praud L'Heure des pros sur Cnews le 8 mai 2020, Enrico Macias a confié qu'il avait contracté le coronavirus.

Rétabli après plusieurs semaines très difficiles, l'acteur de 81 ans assure avoir "attrapé ce fameux Covid". Heureusement pour lui, le chanteur a été guéri grâce aux médecins et à un mystérieux traitement d'antibiotiques dont il ne se rappelle malheureusement pas le nom. "Heureusement, je n'ai pas été hospitalisé et j'ai été sauvé par les médecins (...) On m'a donné un traitement d'antibiotiques dont j'ai oublié le nom..." Alors, véritable oubli ou crainte de la polémique s'il évoquait le traitement associant la chloroquine et l'azythromycine du professeur Raoult ?

Soulagé, l'interprète du titre Le Mendiant De L'amour raconte comment il a découvert qu'il était atteint du Covid-19. "J'ai eu des symptômes qui ne correspondaient pas à tout ce qu'on disait. Je n'ai pas eu de fièvre, je ne toussais pas, mais j'ai eu des douleurs abdominales terribles. (...) J'ai fait une IRM [imagerie par résonance magnétique] des poumons et le coronavirus était dans mes poumons", déclare-t-il, encore tourmenté par l'expérience traumatisante qu'il vient de vivre. Rassurant, il raconte avoir réalisé de nouveaux tests qui ont indiqué qu'il est désormais complètement guéri : "Heureusement, c'est parti (...) J'ai refait une prise de sang et tout allait bien."

Conscient d'être un privilégié, Enrico a tenu à adresser une pensée à tous ceux n'ayant pas eu sa chance et qui sont malheureusement décédés du coronavirus.