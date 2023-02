"Ce n'est pas grave" : Enrico Macias est ruiné mais heureux !

On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas Enrico Macias qui dira le contraire. Le chanteur a certes connu la gloire et le succès, et tout ceci est d'ailleurs toujours d'actualité. Mais son compte en banque ne semble pas, pour autant, être si rempli que ça. La raison de cette ruine subite ? Une escroquerie dont il a été victime, et qu'il dénonce depuis des années, à la suite d'importants investissements dans une banque islandaise.

Enrico Macias préfère se concentrer sur le positif. Et le positif est de rigueur en ce début d'année 2023. Le chanteur, qui refuse catégoriquement de songer à prendre sa retraite, débutera dès le début de la saison printanière une tournée musicale organisée en l'honneur de ses 60 ans de carrière intitulé Encore un tour. C'est dans ce cadre-là que l'artiste de 84 ans a passé une tête, du côté de RTL, et qu'il a été questionné à propos de sa situation financière compliquée.

Ça a été une énorme injustice pour moi

"Ça a été une énorme injustice pour moi, a-t-il rappelé au journaliste Steven Bellery. Ce n'est pas grave parce qu'on n'emporte pas sa maison ou l'argent dans l'au-delà. Perdre des biens matériels, ce n'est rien du tout à côté des êtres chers. Même si je suis ruiné, je suis heureux comme je suis." C'est sans regret qu'Enrico Macias avait par exemple hypothéqué sa luxueuse demeure située à Saint-Tropez. Les coups durs, l'artiste connait. Il avait par exemple dû faire face à la disparition de son épouse, Suzy, à la fin de l'année 2008.

Mais où en est cette affaire d'escroquerie ?

Il y a toujours une chance qu'il parvienne à se renflouer. En décembre 2021, Enrico Macias a obtenu une "victoire de principe" devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la justice luxembourgeoise, qui l'avait condamné à verser 30 millions d'euros au liquidateur d'une banque en 2014. En 2017, cette décision de condamnation avait été confirmée en appel et le pourvoi en cassation du chanteur avait été rejeté en 2019. Bientôt le bout du tunnel.