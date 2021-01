Enrico Macias veuf : sa curieuse méthode pour rester en contact avec sa femme, la regrettée Suzy

C'est une douleur qui ne le quittera jamais. Le 23 décembre 2008, Enrico Macias a dû faire face à la disparition de l'amour de sa vie. Suzy est morte des suites d'une longue pathologie cardiaque malgré quatre interventions à coeur ouvert. Et pour affronter le quotidien à ses côtés, malgré son absence, le chanteur n'a trouvé qu'une solution : ne pas toucher à ses affaires. Garder sa chambre dans le même état qu'à l'époque. "Son parfum, son dentifrice, sa brosse à dent, tout intact, a-t-il expliqué dans l'émission Sept à Huit. Ça m'aide, bien sûr. Et tous les soirs, quand je rentre, je lui parle. Je lui raconte ce que j'ai fait dans la journée. Moi je l'entends. C'est un ressenti que j'ai. Et puis je rêve souvent d'elle. Elle me parle dans ces rêves."

Elle est partie dans mes bras

Un véritable déchirement. Un coup de tonnerre. Enrico Macias a vu la santé de son épouse décliner sans jamais s'attendre à devoir lui dire au revoir. Dans son malheur, il a pu partager un dernier instant avec Suzy. Comme un coup du destin et du coeur. "J'étais dans une autre salle et on m'a dit ça y est elle est partie, s'est-il souvenu. Je suis allé vite dans la chambre, je l'ai prise dans mes bras, et là elle a eu encore un nouveau soupir. C'est pour ça que je dis qu'elle est partie dans mes bras. Je suis sûr qu'elle a ressenti." Enrico Macias a épousé Suzy Leyris en 1962. Ensemble, ils ont eu deux enfants - Jocya et Jean-Claude - ainsi que cinq petits-enfants. Entouré de ses proches, l'artiste reconnaît le bonheur que la vie lui offre malgré les épreuves. "L'amour de la famille dépasse tous les autres amours, conclut-il. Je suis comblé. Je n'ai pas le droit de me plaindre..."

Je n'ai plus peur de la mort

À 82 ans, Enrico Macias songe au moment où il rejoindra sa douce. Sans aucune crainte. "Depuis que ma femme est morte dans mes bras, je n'ai plus peur de la mort, racontait-il à France Dimanche. Enfin, un peu, comme tout le monde. Mais je sais que c'est entre les mains de Dieu et quand ça devra arriver, ça arrivera !" Heureusement pour le public, le chanteur est infatigable. À peine sorti de l'hôpital - après s'être effondré sans crier gare dans la rue -, il attend la réouverture des salles de spectacle pour pouvoir offrir joie et musique sans jamais songer à la retraite, ce mot qu'il ne connait pas. Vivement le retour sur les planches...