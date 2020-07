Enrico Macias hospitalisé : il refait surface après un "mois très difficile"

Apprêtez-vous à pousser un long soupir de soulagement ! Enrico Macias, qui inquiète tout le monde depuis la fin du mois de mai - le mois de sa tragique chute -, a finalement signé son grand retour sur les réseaux sociaux. Ouf. Et c'est avec le sourire immense qu'on lui connaît qu'il a adressé un message à ceux qui l'attendent sur scène avec une impatience folle. "Après un mois très difficile, je voudrais rassurer et remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve, explique le chanteur de 81 ans. Je voudrais leur dire combien j'ai été touché par leur soutien. Et j'ai envie, aussi, de revenir très très vite sur les planches. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse."

Enrico Macias enchaîne pépin sur pépin. Confiné avec son petit-fils Simon, l'artiste a fait partie de la longue liste des victimes du coronavirus. Et à peine remis de ses émotions, il a été admis aux urgences le 28 mai 2020 après une chute phénoménale dans le quartier des Grands-Boulevards de Paris (2e arrondissement). Résultat des courses : le col du fémur cassé et du repos, beaucoup de repos. "Pour le moment, il ne va pas bien, regrettait son manager Jean-Claude Ghrenassia. Il sort d'une opération, il lui faudra un peu de temps avant de refaire surface. Il va faire de la rééducation."